. La llegada de un bebé a la familia siempre es una buena noticia y así lo están demostrando los Janeiro Campanario. La odontóloga y el torero dieron la bienvenida a su tercer hijo en común el pasado 7 de junio, sobre las 22.45 h, en el Hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera. Y hasta allí han comenzado a acercarse los primeros familiares, entre ellos Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro.A primera hora de la mañana,para el recién nacido. Beatriz prefiere que sean los padres del recién nacido los que den los detalles del parto y de cómo se encuentran la mamá y el recién nacido. Ella ha desvelado su alegría y sus ganas de "achuchar" al bebé y hablaba de la "valentía" de su cuñada. "Es una valiente, que yo que he pasado por tres partos sé lo que es eso".

A lo largo del día, los felices papás seguirán recibiendo visitas, como la de Carmen Bazán, madre del torero.El mismo hermetismo creado alrededor del embarazo de María José Campanario es el que se ha creado con el nacimiento del bebé. Al parecer,. Según han contado en 'El programa de AR' el parto ha sido programado y se ha adelantado un par de semanas por la edad de la odontóloga y la fibromialgia que padece. Sobre el nombre del pequeño, todo apunta a que se llamará Humberto, como su abuelo paterno, fallecido en agosto de 2020.La hija mayor del matrimonio,. Mientras que, Andrea -la hija mayor de Jesulín, fruto de su relación con Belén Esteban, no está en Jerez pero sí está muy contenta con el nacimiento. Víctor Janeiro, marido de Beatriz Trapote, también ha mostrado su alegría por el nacimiento de su sobrino.