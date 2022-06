Jesulín de Ubrique y María José Campanario deben de estar de los nervios al saber que en nada verán la carita de su bebé. La mujer del torero se encuentra ya ingresada en un hospital de Jerez de la Frontera pero aún no se sabe si ha empezado a tener contracciones o le van a provocar el parto. Un reportero de 'Ya son las ocho' contaba los detalles en la puerta del hospital donde se encuentran tanto María José como su marido. "Tanto el padre de María José Campanario como su hermano tienen los móviles apagados", señalaban desde el programa, algo que les ha llamado bastante la atención a todos los colaboradores.

La emoción de la llegada de este bebé tiene a la pareja de lo entusiasmada pero han preferido mantener muy íntimo todo el tema de la gestación. Algunas informaciones apuntan que el parto de la Campanario tendría que ser por cesárea programada, ¿será hoy el día?

Gtres

Todos están felices por la llegada de este bebé. El torero el primero, ya que es quien más se le ha podido escuchar hablar del pequeño. "Ya tengo dos chicas, pues me gustaría que viniera otro chico", confesaba Jesulín. En una entrevista en 'El Hormiguero', el padre de Julia Janeiro parecía que se le escapaba el sexo del bebé. Algo que han mantenido súper en secreto: "Ya está en la recta final y casi es un niño de 'El Desafío", le comentaba a Pablo Motos.

Seguramente no se ha conocido nada y no hemos podido ver a la pareja disfrutar de toda la gestación por el historial de la odontóloga. María José Campanario arrastra una enfermedad desde hace 15 años, fibromialgia, y los médicos le habrían aconsejado mantener reposo el mayor tiempo posible.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io