Antonio David Flores ha reaparecido por sus redes sociales para dar un cambio. Desde que su relación con Marta Riesco es pública y no se esconden de nada ni de nadie, el padre de Rocío Flores parece que está mucho más enérgico que en meses anteriores. El ex colaborador está inmerso en su canal de 'Youtube', pero también tiene tiempo para disfrutar de su chica, de sus hijos y de él mismo. Flores ha compartido por sus redes sociales un nuevo cambio, en concreto ha mostrado a sus seguidores que quiere tener una vida nueva y hay que empezar por el look.

"Cambio de look en @carchebeautypalace . Gracias @alexcarche y @miguel_alarcon_hair @prodigiobarber", escribía mostrando un vídeo dónde el ex colaborador de 'Sálvame' aparece retocándose el peinado y la barba.

El amor lo puede cambiar todo y así lo demostraba la pareja, también, a través de sus perfiles de Instagram. Marta Riesco compartía la primera foto con su chico haciendo oficial la relación con un gran titular en dónde muchos se pueden sentir aludidos. "Contra viento y marea", escribía la periodista dejando claro que nada ni nadie puede con ese amor.

Aunque se ve que Antonio David está intentando rehacer su vida, también continua con su trabajo contestando a todo lo que dicen en 'Sálvame' de él o de su familia. En su último vídeo de 'Youtube', el ex colaborador aclaraba el motivo por el que no denuncia a Rocío Carrasco. "Quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos, eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer. El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento", explicaba.

