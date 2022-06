Flavio nació en Murcia hace 21 años, pero a pesar de su juventud, el cantante tiene las cosas muy claras. Lleva en la música desde que era un chaval y en 2020, en plena pandemia, tuvo la fortuna de entrar en 'Operación Triunfo', una oportunidad que exprimió al máximo. Quedó segundo por detrás de Nia, que fue la ganadora de la edición, pero salió de la Academia con un contrato para continuar con su carrera musical y, además, encontró el amor en su compañera Samantha, con la que ahora vive en Madrid. "Cada uno enseña sus canciones al otro, su opinión es muy importante para mí", nos confesó. Después de lanzar su primer disco el verano pasado, y salir de gira, ahora nos muestra su nuevo single, 'Si estoy contigo'. Conoce a este prometedor artista.

Flavio, ¿para cuándo un segundo disco?

Este año vamos a seguir lanzando singles. La música ahora es más inmediata. Lo que ha cambiado, quizás, es la forma de componer. Antes lo hacía más a lo loco, lo que surgiese, sin embargo ahora intento que mis letras sean autobiográficas. Me salen más fluidas las tristes, aunque no sé muy bien el porqué. Me apetece abrirme al público, que conozca un poco más de mí, lo que he vivido, mis relaciones…

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué supuso para ti entrar en 'Operación Triunfo'?

La verdad es que hice los castings del programa sin ánimo de nada, pero para mí fue una experiencia muy buena. Por todo lo que aprendí, por los amigos que hice, por las oportunidades que me han brindado… Cuando pienso en la Academia, todo es positivo.

¿Qué consejo le darías a los chavales que sueñan con entrar?

Que lo aprovechen al máximo y que apuesten fuerte por las redes sociales. Ahora son súper importantes y creo que es algo que deberíamos haber tenido más en cuenta en nuestra edición.

Muchos salen de la Academia muy descolocados. ¿Fue tu caso?

Se me hizo raro que me conocieran por la calle. Al principio lo llevé bastante bien, aunque al año de salir empecé a ir al psicólogo para lograr colocarlo todo.

Ana Ruiz HEARST

¿Desde pequeñito ya tenías claro que querías dedicarte a esto?

La verdad es que entré en la música siguiendo los pasos de mi hermana mayor. Mis abuelos nos metieron en un coro de voces blancas y luego empezamos en el Conservatorio. Ahora estoy haciendo ya el grado superior de piano. También empecé Magisterio, pero no se me dio bien. Yo tenía claro que quería seguir con el piano, poner ahí mis energías para ser profesor.

Vivías en Murcia y ahora te has trasladado a Madrid con tu chica, Samantha. ¿Cómo lo llevas?

Muy bien. Antes vivíamos demasiado céntricos y era agobiante, pero nos cambiamos a un barrio algo más alejado y fenomenal. Estamos muy contentos.

¿Cómo se lleva lo de compartir casa con otra artista?

A veces se hace pesado (risas). Nos compenetramos bastante bien porque estamos viviendo las mismas experiencias a la vez y sabemos qué es lo que está sintiendo el otro. Eso nos lo hace más fácil. Si yo tengo un mal día, ella sabe perfectamente la sensación.

"Me encanta pasar tiempo con mi pareja, descansando o metiéndome en el estudio para componer"

Cuéntame tu plan preferido si no estás trabajando.

Me encanta pasar tiempo con mi pareja, descansando, metiéndome en el estudio para componer, planear algún viaje …

¿Te cuesta desconectar de la música?

Cuesta, cuesta, no te voy a engañar. Intento que en mi vida haya un equilibrio, pero es complicado.

¿Algo que te ayude a hacerlo?

Quitar la música por completo, soy de los que la tiene de fondo todo el día. Me ayuda a ponerme a leer, ir al gimnasio, escaparme a Murcia, quedar por Madrid con mis amigos de la Academia…

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿En quién te apoyas cuando tienes un día complicado?

En mi pareja, en mis padres, en mi hermana mayor…

¿Y quién es tu mayor crítico?

¡Mis padres! Son los que siempre han querido lo mejor para mí, pero a veces se centran mucho en el fallo para que todo salga bien. El 90 por ciento de las veces no les hago caso (risas), me gusta seguir mi instinto.

¿Cuéntanos cómo eres cuando te bajas del escenario?

Soy bastante introvertido y calmado. Aunque tengo también mis momentos de locura con mi pareja. Suelo mantener el tipo en situaciones de estrés, algo muy importante en esta profesión.

"En las redes intento ser yo sin pensar si con lo que cuelgo voy a ganar o perder seguidores"

Tienes muchos seguidores en redes sociales. ¿Cómo lo llevas?

Lo llevo bien. Antes era como más cauto, pero ahora he decidido que no quiero sentirme atado, estar pendiente de lo que opinen los demás. Intento ser yo, sin pensar si con lo que cuelgo voy a ganar o perder seguidores.

¿Sueles pensar mucho en el futuro?

Soy más de pensar en el día a día, no avanzar demasiado. Pero bueno, sí pienso en cómo me gustaría estar dentro de diez años, me encantaría seguir con mi carrera, llenar salas, que mi música llegue a la mayor cantidad de gente posible.

¿Y en el plano personal? ¿Te ves casado y con familia?

Dentro de 10, con 32 años, quizá. Buena edad para empezar. Me veo casado, con hijos no creo…

Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Makeup. Agradecimientos: La Masía de José Luis. Pº de la Puerta del Ángel, 3, 28011 Madrid. 914 798 615. www.joseluis.es/la-masia

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io