Julián Contreras celebra con nosotros el éxito de su primera novela erótica, 'Artesanales'. Conociendo como conocí a su madre, estoy segura de que si viviera estaría orgullosa de Julián, el más pequeño de sus tres hijos, que estuvo a su lado, codo con codo, hasta su último aliento. Una experiencia muy dura para un adolescente al que le ha dejado una profunda huella, de la que ha salido fortalecido para hacer frente a cuantas dificultades ha tenido que sortear desde que Carmen se fue dejándole solo. Solo no, en compañía de Julián Contreras, su padre, a quien se dedica en cuerpo y alma, como antes lo hiciera con su madre, porque es lo que le toca y acepta de buen grado.

Alberto Bernárdez

Consciente de que hay apellidos que marcan, Julián ha tratado de abrirse camino con todo tipo de trabajos y aventuras, sin conseguir la estabilidad que tanto anhelaba, hasta que por fin las piezas del puzzle han empezado a encajar. Tras la publicación de cinco libros, es con su última novela erótica, 'Artesanales', con la que está obteniendo el éxito con el que siempre soñó. Escribir le "permite utilizar la imaginación para crear una historia y personajes que no existen. Trato eso sí, de que tengan buena calidad para que interesen al lector". Empezó escribiendo un libro sobre su madre, después una novela, luego uno sobre mi hermano, otro de autoayuda, pero quería volver a la ficción y lo ha hecho a lo grande. "Con esta novela yo sí me siento escritor", afirma.

Alberto Bernárdez

'Artesanales' será una trilogía



No lo tuvo fácil, Julián llevo su novela a varias editoriales que se la rechazaron por ser un "genéro dominado por las mujeres y escrito por un hombre no iba a funcionar". Pero él no se rindió y decidió autofinanciarla. "Me ofrecieron escribirlo con un pseudónimo femenino, y les dije que no. Yo no puedo firmar con pseudónimo si me quiero dedicar a esto. Así las cosas, decidí autofinanciármela, porque el libro ya estaba escrito y tenía que arriesgarme. Lo saqué en diciembre en Instagram y en marzo una persona me envió una foto de que estaba en el número 1 de la lista de libros de Amazon", nos revela. Al principio pensó que "era una broma", pero después le llamaron desde "la editorial HarperCollins Ibérica para decirme que lo publicaban ellos. Será una trilogía. El libro sorprende".

Alberto Bernárdez

El hijo pequeño de la fallecida Carmina Ordóñez reconoce que pasado por una etapa muy dura. "No es fácil salir adelante cuando todo te va mal, pero hay que hacerlo. Yo he tenido momentos muy complicados, pero si me mantenía en pie era porque estaba convencido de que todo tiene un por qué, y que en la vida no todo sale bien a la primera", afirma.



Alberto Bernárdez

"No me he casado ni creo que lo haga"



Sobre su vida personal, Julián nos revela que está volcado en cuida a su padre, que además fue el primero en leer su novela. "Fui un poco padre de mi madre y ahora me he convertido en padre de mi padre. En el caso de mi padre, se debe a unas circunstancias médicas, muy complejas, pero además con él tengo una relación que no tengo con ninguna otra persona", explica Julián.

"Lo de mi padre no lo esperaba porque era un hombre joven, vital, guapo, con mucho talento para la música. Lo más difícil fue asumir que nunca iba a ser un adolescente, porque envejecí muy pronto. Eso me ha permitido ver cosas, saber cosas que los demás no ven, es por lo que me siento más profundo que los demás", declara.

Alberto Bernárdez

En cuanto a su madre, el escritor "la admiraba. Era una persona que vivió su vida al cien por cien, y como quiso. Tenía una visión de la vida de querer agotarla, que ahora la entiendo, porque al final cuando pasa el tiempo y se van tus seres queridos, todo eso no lo vivió mi madre al morir tan joven".



Desde hace algún tiempo Julián no tiene relación con sus hermanos mayores, Francisco y Cayetano Rivera. De hecho no conoce a todos sus sobrinos. "Conozco a Cayetana, conocí en una ocasión al pequeño de Cayetano, y ya está". Julián tiene asumido el distanciamiento con sus hermanos: "No tengo relación con ellos, al menos fluida, porque ya tenemos una edad, y vivimos en un mundo en el que no nos merecemos que esto sea una pelea de hermanos continua. No somos los únicos: hay muchos hermanos que no se ven, hay que aceptarlo. Lo cierto es que no tenemos afinidad".

¿Y qué hay del amor? "No me he casado, y creo que a estas alturas no lo haré, porque tengo claro que la paternidad no está entre mis proyectos. Nunca he tenido esa inquietud", confiesa.

Su foto favorita



Cedida por Julián Contreras

"La cara de todos en la foto se debe a que nos la hicieron tras un desprendimiento, momento que eligió el fotógrafo por la buena luz que había", nos cuenta Julián.



