Melyssa Pinto ha contado a sus seguidores los problemas de salud que está sufriendo desde hace un tiempo. Hace un mes, la ex participante de 'Supervivientes' ingresó en el hospital por unos fuertes dolores de estómago y, aunque quiso tranquilizar a sus seguidores, la cosa se ha ido complicando. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que su ingreso fue debido a qué le tenían que hacer varias pruebas para ir descartando enfermedades. "He tenido un problema en el intestino", señalaba a través de una historia de Instagram.

Exactamente Melyssa ha querido contar a sus fieles seguidores que se le "retorció el instestino y dejó de funcionar bien", lo que le provocó "un dolor como no había vivido" en su vida. Semanas después de ese gran susto, la joven ya tiene fecha para hacerse más pruebas y saber los resultados, y también ha querido compartirlo porque seguro que muchos están en la misma situación que ella: "Me han hecho analíticas y este jueves me van a hacer más pruebas. Pronto sabremos qué es, porque ahora no saben bien", explicaba Melyssa.

"Me dijeron que podía ser de que cuando me operaron del riñón de pequeñita, ya que se podrían haber hecho algunas bridas en el intestino o la enfermedad del Crohn", asegura Pinto sobre los posibles diagnósticos que podría tener. "No tengo mucha idea, pero sé que hay mucha gente que la padece y por lo que me he informado es algo que se puede llevar", explica la joven. Seguramente vaya todo bien y pronto tenga un tratamiento para acabar con esas molestias tan duras.

