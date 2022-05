La vida parece que no sonríe últimamente a Melyssa Pinto, y un problema de salud ha tenido la culpa esta vez de su mala suerte. La influencer y ex concursante de 'Supervivientes' anunció su ruptura con Sergi Castro hace unas semanas, y ahora, cuando pensaba que el buen tiempo le iba a traer buenas vibras... ha acabado ingresada en el hospital. Fue ella misma la que contó lo que le había sucedido a través de sus redes sociales.



"Amores, no os preocupéis", empezaba diciendo la gallega sabiendo que a su más de un millón de seguidores les podía dar una taquicardia al verla en una camilla de hospital. "Estoy algo mejor, por eso acabo de coger el móvil. Me tienen que hacer alguna prueba más, pero estoy mejorando, así que tranquilos. Necesito descansar", dijo intentando no preocupar a nadie, pero tuvo que volver a salir del paso para relatar lo que le estaba pasando.

"He tenido un problema en el intestino, se me retorció y dejó de funcionar bien, por eso me ingresaron", explicó. "Un dolor como no había vivido en mi vida. Todavía estoy un poco dolorida de la barriga, pero gracias a Dios ya está todo bien y estoy perfectamente", añadió. Ahora, Melyssa, ya ha recibido el alta y está en casa, donde le han indicado reposo, aunque ya ha empezado a hacer vida normal saliendo a comer fuera. Todo justo a tiempo para su fiesta de cumpleaños, que hará este sábado 14 de mayo, el mismo día de Eurovisión. "Hacía unos días que no me pasaba por aquí... ya sabéis que he estado malita pero, como veis, ya estoy mucho mejor", apuntó la ex de Tom Brusse para terminar de tranquilizar los ánimos. Así está actualmente la relación de Tom y Melyssa.

