Chenoa aclara la polémica sobre los invitados a su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas. Hace unos días, DIEZ MINUTOS fue testigo de la visita de la pareja al Registro Civil para arreglar los papeles de su enlace y ahora es la propia cantante la que nos cuenta cómo lleva los preparativos de su inminente enlace. Laura y Miguel contraerán matrimonio el fin de semana del 17 al 19 de junio en Mallorca en una íntima ceremonia a la que acudirán un reducido grupo de familiares y amigos. Tras la cancelación de su boda por la pandemia, prevista para junio de 2020, la pareja ha optado por algo sencillo en la isla en la que reside la familia de la novia.

Precisamente, la lista de invitados a la boda de Chenoa ha creado polémica. Rosa López se pronunciaba después de saber que no estaba invitada a la boda de su amiga y ahora es la cantante la que aclara el motivo. En el vídeo de la parte superior, Chenoa habla de su boda y desvela por qué ha reducido la lista de invitados. ¡Dale al play!

Chenoa, que está cada días más guapa, reconoce que, en los días previos a la ceremonia, se encuentra bien y que no está muy nerviosa. "La verdad es que bien, ya después de haber suspendido la primera pues se agarra un poco de cancha. Así que bien, bien, con más tranquilidad, con muchas ganas y con ganas de estar en la familia y que lo celebremos", reconoce y añade que todavía tiene que cerrar algunas cosas de trabajo antes de centrarse en su boda de la que ya lo tiene todo listo y contado con una inestimable ayuda: "Las amigas, las amigas lo mejor", revela. La cantante espera poder tener tiempo para su luna de miel aunque también para "trabajar y para conciertos, claro".

