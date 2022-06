La boda de Chenoa es uno de los acontecimientos más esperados del año. La artista lleva mucho tiempo intentando darse el 'sí, quiero' con su pareja. Sin embargo, la situación vivida en el país por culpa de la pandemia hizo que haya estado aplazando estos planes hasta ahora. Un evento muy especial que a pesar de que en un primer momento se celebraría a lo grande, ahora la artista ha confesado que tiene pensado hacer algo más pequeño con menos invitados. Un cambio de planes que parece haber dejado fuera a Rosa López.

Fue la propia ganadora de 'Operación Triunfo 1' la que reconoció en el programa 'Ya son las ocho' que no había recibido invitación para la boda de su amiga. "Preguntadle a ella, creo que va a hacer algo muy chiquitino", desveló en ese momento intentando restarle importancia a este hecho. Descubre cómo ha reaccionado ahora cuando le preguntan por este tema haciendo click en el vídeo de arriba, donde la artista responde a si su relación con ella ha cambiado.

Lo cierto es que en 2019, cuando se supo que Chenoa iba a dar este importante paso con su pareja y cuando todavía no sabía que lo tendrían que retrasar debido al coronavirus, Rosa López se mostró muy ilusionada con este enlace, pidiéndole a su amiga que le lanzase a ella el ramo. Sin embargo, parece que desde ese momento hasta ahora las cosas han cambiado mucho, aunque ella no será la única que no estará invitada, y es que hay otras personas que tampoco irán como Soraya Arnelas.

