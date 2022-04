Chenoa ha reaparecido en la cena de gala de la firma Anne Möller. Un evento muy especial donde se ha podido ver a la ex triunfita con una gran sonrisa y un brillo especial en los ojos, y es que cada vez va quedando menos tiempo para que pueda celebrar su boda con Miguel Encinas. Un evento al que ha asistido con un vestido fucsia y un llamativo bolso de colores en el que se podía leer 'Más amore please'. Durante este acto, la cantante no ha dudado en dar más detalles sobre su día especial, ¿cómo lleva los preparativos? Descúbrelo haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que la artista está teniendo poco tiempo para organizarse, y es que actualmente tiene numerosos proyectos profesionales en marcha. El último de ellos lo ha empezado hace poco y se trata de una sección musical que realizará en el programa 'La noche D' de 'TVE'. Una nueva aventura profesional con la que está muy contenta. "Es mi caramelo musical", ha reconocido.

Gtres

Sin duda, una gran noticia que llega justo cuando quedan menos de dos meses para darse el 'sí, quiero' con Miguel Encinas. Un evento que en un primer momento quería celebrar a lo grande pero que finalmente se quedará en algo más íntimo. Tras tener que posponerla en varias ocasiones y al ver todo lo ocurrido por culpa del coronavirus, la pareja ha decidido que lo mejor es hacer un evento con menos personas, invitando a su círculo más cercano únicamente. Una decisión que ha despertado todo tipo de opiniones sobre quiénes irían finalmente. "Yo sabía que la gente iba a estar pendiente sobre a quién invito y a quién no pero hago como que es una película en la que no estoy porque yo estoy disfrutando de este momento".

Sin embargo, Chenoa ha dejado claro que, pese a todo, más tarde realizarán alguna que otra cena más para celebrarlo con aquellas personas que se han tenido que caer de su lista de invitados. ¿Saben ya dónde irán de luna de miel? ¿Cómo afronta estos últimos días antes de su boda? No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho sobre estos y otros asuntos pinchando en el vídeo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io