Juan del Val ha protagonizado una nueva polémica en 'El Hormiguero'. El marido de Nuria Roca no ha faltado a su colaboración habitual en el programa de Antena 3 y no ha defraudado a Pablo Motos cuando éste le ha pedido que se metiese con alguien. Dicho y hecho: Juan del Val ha atacado duramente a las personas que hacen deporte con su pareja. "No os queráis tanto", aseguraba el escritor y su compañera de tertulia, Tamara Falcó se daba por aludida. "Me estás mirando fijamente y es que si yo no voy con mi pareja seguramente no haría ejercicio", afirmaba la marquesa de Griñón. Las mejores imágenes de la vida de Tamara Falcó.

En el vídeo de la parte superior, te contamos el mensaje que Juan del Val lanza a las parejas que hacen deporte juntas. El marido de Nuria Roca, que hace unos días reveló sus intimidades con su mujer, tiene claro que, cuando esto ocurre, uno de los dos no disfruta. "Uno de los dos se aburre" afirma el escritor que también desveló una anécdota suya cuando ha compartido rutina de ejercicio con su mujer. ¡Dale al play!

Carlos Lopez Alvarez/ El Hormiguero



Nuria Roca estaba indignada con la afirmación de su marido: "Yo he hecho deporte con Juan y estaba motivadísimo", afirmaba entre risas. "Pues la verdad es que no, tu salías a correr que más bien ibas caminando y yo me aburría muchísimo", aseguraba el escritor para sorpresa de su esposa. No contento con su reflexión sobre el deporte en pareja, también quiso pedir un límite para uno de los gestos que se ha puesto de moda: hacer un corazón con las manos. "Lo primero porque nunca sale un corazón y eso es una cursilada y una mi...", decía y también bromeaba sobre los que estrechaban la mano blanda. "Aprieta hombre", añadía. Nuria Roca, los momentos más importantes de su vida.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io