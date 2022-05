Nuria Roca y Juan del Val disfrutan de una escapada romántica a Nueva York

Juan del Val y Nuria Roca son naturales, tanto es así que si tienen que hablar de sus intimidades en directo lo hacen sin ningún tipo de problema. ¿Qué piensa el escritor sobre las confesiones sexuales que hizo su mujer? La presentadora acudió al programa de David Broncano, 'La Resistencia', y respondió a las típicas preguntas que se hacen en este espacio tan distendido. Nuria no tuvo reparo en hablar de su vida sexual junto a Juan del Val con Broncano... o más bien de su ACTIVA vida sexual, porque aseguró que en los tres primeros días de mayo "sólo" se había acostado con Juan una vez, pero que si tiene que sumar las veces que lo hacen al cabo del mes, 'pierde la cuenta'.

En tono jocoso, Juan del Val ha querido responder a su mujer y aprovechaba para lanzarle un curioso reproche: "La única cosa por la que yo me llevo bronca en casa es cuando doy demasiada información a la prensa. Pues ahí la tienes", decía el escritor en 'La Roca', programa donde colabora con Nuria: "Si me preguntan, tendré que contestar de la mejor forma posible para no dar detalles", se defendía la presentadora ante la pulla de su marido.

"Yo puedo decir las veces que ha sido conmigo... Yo no sé ella", soltó el polémico de 'El Hormiguero' por sorpresa escandalizando a su mujer: "¡Oye Juan!". "Ayer fue su última función y fue al teatro relajada. Eso es todo", continuaba Juan de Val viéndose obligada la presentadora a cambiar de tema algo sonrojada.

