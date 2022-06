La pareja estrella de la Isla de las Tentaciones, Fani y Christofer están a semanas de convertirse en marido y mujer. La pareja se encuentra matizando todos los detalles de la boda y aunque este debería ser un momento muy feliz, unos mensajes de WhatsApp han hecho una muesca en la burbuja en la que están que podría hacerla estallar. Roberto de la Cruz, ex de Andrea Gasca, fue el encargado de revelar la existencia de estos mensajes en el programa de 'Socialité': “Una amiga me ha enseñado unas conversaciones con él subidas de tono. La llamaba, borraba mensajes para que Fani no le pillara... Y la chica me cuenta que Fani ya había tenido celos de ella anteriormente porque Christofer la miraba en la discoteca”, explicaba. Unas declaraciones que Fani escuchaba en directo y a las que apenas daba crédito. "No me creo absolutamente nada", aseguraba la ex de la Isla de las tentaciones. Sin embargo, hoy ha confirmado en su canal de Mtmad que sí que pidió explicaciones ante estas declaraciones.

Fani se prepara para la boda en la peluquería

Ahora, Fani ha hablado de cómo ha enfrentado esta noticia explicando que llegó a hablar con la chica en cuestión "antes que con Christofer, claro" para conocer su versión de la historia antes de confrontar a su prometido. En tono calmado, la ex concursante de LIDLT, la preguntó qué fue exactamente lo que ocurrió con su chico y cuándo: "Todo hay que decir que esos mensajes es de hace un año ya, es la época en la que no estábamos juntos. Luego intercambio un mensaje con esa chavala cuando volvimos de 'La última tentación'", momento en el que Christofer estaba enfadado.

"La chica me contó su versión y él me contó lo mismo, discutiendo, pero lo mismo", explicaba Fani quien destacaba que "fui muy amable con la chica para que encima ella ahora ande por ahí poniéndome verde". "Yo nunca voy a discutir con una mujer por un hombre, jamás". Además, señalaba que lo que busca la joven es simplemente fama y que hablen de ella en los programas del corazón. Sin embargo a día de hoy no ha trascendido el nombre de la chica en cuestión.

Finalmente, Fani ha sido muy tajante defendiendo la relación que mantiene con su chico: "Ya sé la historia. No voy a dejar a mi novio por que esta chiquilla salga a hablar de nuevo". Y es que las campanas de boda siguen replicando, tanto que la joven ha mostrado el magnifico regalo preboda que le ha hecho a su chico: ¡una moto! Un lujo que muestra que todo va viento en popa.

