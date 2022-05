Fani Carbajo no para de tener dramas con su boda: después de posponerla por la pandemia, rupturas varias con Christofer y demás contratiempos, ahora, que por fin tiene la fecha, ha querido celebrar una despedida de soltera... y hasta eso ha salido mal. ¡Parece que todo le pasa a ella! Hemos de decir que al final todo fue como la seda, pero ella y sus amigas se llevaron el susto del día cuando, después de disfrazar a Fani de monja y meterla en el coche para disfrutar del primer plan del día, tal y como han mostrado en el canal de mtmad de Fani, el coche, en mitad de la autopista, decidía que no iba a ningún sitio: ¡se quedaron tiradas!

Las chicas tuvieron que llamar a la grúa, y hasta a ese momento le sacaron punta: "La vida no quiere que me case", decía Fani intentando asimilar el momento. "Íbamos a ir a un sitio súper guay, pero no pasa nada, lo mismo vamos en grúa", bromeaba Bea Retamal, una de las organizadoras de la fiesta. ¿Lo mejor del accidente? Todas estuvieron de acuerdo en que el conductor de la grúa estaba de muy buen ver, pero como este no entraba al trapo, decidieron dejar al chico y dirigirse su 'plan guay': un 'beauty bar' móvil en el que pusieron a las chicas guapísimas y listas para el siguiente plan: salir de cena y de fiesta... con un detalle previo.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

El resto de la noche, ente copas, botellas y bailes, transcurrió con mucha diversión, y es que faltaba algo: no hubo un 'stripper' para Fani, pero sí le consiguieron un 'party bus' con el que empezaron la fiesta, y que fue la joya de la noche.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

La despedida de soltera de Fani empezó con drama mucho antes

La joven ex concursante de 'Supervivientes' fue la encargada, en un ,primer momento, de organizar la despedida, que iba a ser conjunta con su novio, pero harta de que nadie propusiera nada y no se pusieran de acuerdo, decidió cancelar el plan. Fue ahí, según ha contado la propia Fani, cuando sus amigas decidieron que no se podía quedar sin esa experiencia tan importante, y se encargaron entre las 3 de darle la sorpresa, con la que, sin duda, triunfaron. ¡Qué lujo de amigas!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io