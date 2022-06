Boris Izaguirre se encuentra feliz de retomar su vida y poder estar junto a su amiga Toñi Moreno en‘Déjate querer’. Ha sido una de las primeras apariciones públicas del presentador después de anunciar que le habían detectado un problema cardiovascular, el cual ha superado: “He vuelto a nacer. Estoy feliz de estar aquí tras una situación que hemos superado. Me emociona mucho”, han sido las primeras palabras del escritor al pisar el plató y reencontrarse con su amiga.

"Estoy muy emocionada de poder verte, de poder hablar contigo de lo que sea. Porque hemos estado ahí, en la línea", explicaba la presentadora andaluza.

“Yo, en este tiempo, he pensado mucho en Rubén (su marido). Yo creo que él lo pasó peor. Yo me enteraba de todo, cuando me ingresaron pusieron que estaba hospitalizada. El humor es la clave de la inteligencia. Yo he aplicado tanto la ironía que por qué no utilizarla en ese momento de mi vida”, añade Boris, que ya ha sido operado con éxito de este problema.

El escritor ha dado todos los detalles de su problema de salud, del cual ha aprendido mucho. A Boris tuvieron que evacuarle un coágulo oscilante que se encontraba en su carótida derecha y reconoce que “estaba encantado de saber de la existencia de su carótida derecha”. Y es que el problema es más grave de lo que parece, aunque lo detectaron a tiempo: “Todo eso me lo quitaron. Se podría haber ido para arriba. Podía haber sido fatídico”, señalaba.

Toñi Moreno aprovecha para decirle que le ve estupendo, unos diez años rejuvenecido, y es cuando Boris comenta, con el sentido del humor que siempre le caracteriza, que "arreglando los puntos me hicieron un pequeño lifting". "Yo siempre digo que me parezco a mi prima Maritsa, podría evolucionar en una mujer, pero mi hermana Valentina no lo haga, porque ya tenemos a mi prima".

Además, añade que “al tocarle en la cabeza” le han quitado el filtro a la hora de hablar. "Lo estoy probando ahora porque yo no mentía pero podía ocultar un poco la verdad".

Boris le confiesa a Toñi Moreno que comenzó a tener “comportamientos extraños. No estaba siendo yo. Miraba muy raro a la gente”. Esto hizo que la gente a su alrededor, sobre todo su marido Rubén, percibiera que algo no iba bien. Lo importante es que Boris también se dio cuenta de que algo pasaba, y considera que es un primer paso muy importante. La hicieron unas pruebas y esas determinaron que presentaba un coágulo en la carótida. Tuvieron que operarle.

"Es muy importante la vida en pareja, creo que ha sido determinante. Un día Rubén me dijo, no hace falta que me digas que te sientes raro:"has metido en un pantalón de la pierna, las dos piernas", se reía. Boris cuenta que un amigo cirujano plástico también se dio cuenta y le pidió urgentemente que fuese al médico porque se veía que no estaba bien.

