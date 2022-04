Boris Izaguirre ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una instantánea a través de sus redes sociales en la que se le ve leyendo el periódico desde el hospital. "Feliz domingo de ramos!!", ha comenzado escribiendo junto a la fotografía. Una publicación con la que ha querido explicar la razón por la él ha comenzado la Semana Santa en este lugar. "Amigos queridos. Pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica", ha desvelado.

De esta forma, parece que el presentador tendrá que permanecer ingresado en el hospital durante unos días para prepararse para una operación con la que quiere "alejarse definitivamente cualquier riesgo cardiovascular". Una noticia que ha querido dar agradeciendo a todas aquellas personas que se han estado preocupando por él estos días. "Gracias a todos por vuestro interés y cariño! Love Rubén&Boris".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La publicación, se ha llenado rápidamente de mensajes de ánimo de algunos de sus amigos más íntimos como Ana Boyer, Paloma Cuevas, Mar Flores o Anne Igartiburu, que no han querido perder la oportunidad de mandarle unas palabras de cariño. Unos comentarios a los que se ha unido también el de Bibiana Fernández, que le ha asegurado que "todo irá bien" o Judit Mascó, que ha querido mandarle toda su energía. "Cuídate y besos de amistad para que todo salga bien", ha comentado.

Lo cierto es que el escritor es muy querido entre nuestras celebrities, por lo que no es de extrañar que gran parte de ellos hayan querido dedicarle unas bonitas palabras para hacerle más llevadera su estancia en el hospital. De esta forma, parece que el presentador tendrá que permanecer unos días hospitalizado. Una noticia que ha comunicado junto a una fotografía en la que se le ve sonriente al lado de la ventana del hospital. Una imagen con la que ha querido tranquilizar a sus seguidores desvelando la razón por la que se encuentra allí.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io