Eugenia y Alejandra Osborne han celebrado la Primera Comunión de sus hijos con incidente incluido. El pasado fin de semana, las hijas mayores de Bertín Osborne reunieron a su familia y amigos en una íntima ceremonia y una comida celebrada en la finca del cantante cerca de Sevilla para festejar este acto religioso tan importantes para sus hijos Fausto y Valentina, hijo de Alejandra; y Juan y Sandra, de Eugenia. Fue la propia Eugenia la que utilizó sus redes sociales para comunicar la buena nueva y desvelar algunos detalles de la Primera Comunión de sus hijos y sobrinos, incluido un inconveniente que se vivió causado por la ola de calor que afecta a gran parte de la Península en estos días.

"Hoy ha sido un día súper especial!!!! Hemos celebrado la comunión de mis sobrinos Fausto y Valentina y de mis hijos Juan y Sandra. Toda la familia hemos podido compartir con ellos todo nuestro de cariño y alegría", escribió Eugenia que está abierta al amor tras su separación, en julio de 2021, de Juan Melgarejo, padre de sus hijos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Para el gran día de sus hijos, Eugenia escogió un escpectacular vestido de Inés Domecq con zapatos de Manolo Blahnik y, en su perfil de Instagram, reconoció que había sufrido un contratiempo durante la celebración. "Si, ha hecho mucho calor, y ha habido algún desmayo 🤪😅🤪 pero ha merecido la pena! Y gracias @florenea ha quedado todo preciosoooo ❤️❤️❤️ @theiqcollection @florenea #family #familiaunida #juntosenmomentosespeciales", aclaró en sus redes sociales aunque fue un percance sin importancia que permitió continuar la fiesta con normalidad.

@eugenia_osborne/alejandra_osborne Instagram

Eugenia y Alejandra también compartieron en sus redes sociales imágenes de la celebración como la decoración floral tanto del altar como de las mesas, que corrió a cargo de Florenea, o las mesas en las que los invitados disfrutaron del banquete.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io