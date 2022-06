La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco está a punto de ver la luz. Este viernes 17 de junio, el 'Deluxe' contará con la presencia de la hija de Rocío Jurado para comentar los primeros episodios de 'En el nombre de Rocío', capítulos que levantarán ampollas a los familiares mediáticos de esta. Hoy, 14 de junio, Rocío Carrasco entraba en 'Sálvame' para adelantar que vienen turbulencias con esta docuserie y en concreto tenía un claro mensaje para Rosa Benito.

"Es un testamento diferente al testamento oficial, ahora mismo se está enterando una parte de la familia de que existe esto y otra de que yo lo tengo", explicaba la mujer de Fidel Albiac pero la familia televisiva de esta niega que tuviesen idea de otro testamento de la artista. "Rosa puede hablar en primera persona pero no puede hablar en plural. Respetándola y amándola yo no tiro a matar a la persona que más quiere, la persona que yo respeto muchísimo. Respetar no ha respetado", sentenciaba Carrasco y continuaba: "No creo que sea la actitud correcta de alguien que ama y respeta a otra persona".

Telecinco

"Hemos estado con ella porque ella ha querido siempre y hoy seguimos respetándola, amándola", eran las palabras exactas que decía Rosa Benito sobre su cuñada y Rocío Carrasco tiene una opinión totalmente diferente.

Y en este primer avance de la docuserie que ya tiene fecha de estreno, la hija de Rocío Jurado decía: "Ella se callaba muchas cosas. Demasiadas. Pero ella pensaba que tenía que callárselas. Yo me he callado muchísimo pero ya no me callo más. Porque te calles o no te calles te van a seguir dando palos. Eso es lo que hay. Se acabó". No podemos esperar más para ver lo que sucede con el estreno de 'En el nombre de Rocío'.

