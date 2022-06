Rocío Carrasco, por fin, aclarará el motivo del distanciamiento familiar. La hija de Rocío Jurado ha sido tajante al hablar de los miembros de su familia y asegura que en la nueva entrega de su docuserie “se entenderá” todo. Pero antes de nada, Rocío ha echado la vista atrás para recordar cómo ha sido el último año, sobre todo cómo ha cambiado su vida desde que dio el paso de contar su verdad en la primera parte de la docuserie de su vida, 'Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva'.

Carrasco ha explicado que durante este año le han pasado cosas muy buenas que le han hecho estar "lo fuerte que está hoy en día". Todo lo que ha sucedido durante los últimos 365 días le ha servido de "reparación y sanación”. Ahora, asegura que no tiene miedo y que no le importan las consecuencias.

"Estoy aquí para aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de Rocío Jurado que no es verdad, y también en mi nombre", ha señalado. Además, ataca directamente a los que "han pisado el nombre de su madre arremetiendo contra la persona que ella más quería en el mundo", refiriéndose a ella misma.

Ella cree que se han dicho "muchas barbaridades, muchas mentiras". Y lo peor es que lo ha dicho parte de su familia, sobre todo de su familia mediática. "No han honrado el nombre de mi madre, lo han tirado y lo han pisado, arremetiendo contra la persona que ella más quería. Creo que la han insultado, la han devaluado y le han faltado el respeto". Rocío Jurado: los secretos de su polémica herencia.



Rocío Carrasco cree que han utilizado a su madre para mentir, aunque quiere que quede claro que "no está aquí para vengarse, sino que para contar la verdad". Rocío no se siente una persona vengativa.

La hija de Rocío Jurado asegura que ha encontrado documentos que comprometen a varias personas de su familia: "Están dónde tienen que estar”



La hija de Rocío Jurado asegura que “se han aprovechado” de su dolor y de su silencio. Pues la cogieron cuando ella aún estaba herida por "el ser" ( Antonio David Flores). Según ella se han dedicado a lo que no tenían que hacer porque ella no estaba bien, si ella llega a estar bien no hubiese pasado nada.



Además, ha dejado claro que ha sido ella la que ha decidido apartarse de su familia: "No los quiero al lado". "Es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo", ha confesado. Aunque sabe que habrá mucha gente que no lo entienda.

"De mi familia no me sorprende nada, aunque es una puñalada muy grande, porque son personas que se suponen que veneran a mi madre, pero es todo mentira", señala.

"Me he quitado un peso muy muy grande. Me he quitado una losa que tenía en el pecho que no me dejaba respirar", ha confesado Rocío Carrasco. "Lo importante en esta vida es saber quién es quién", pues sabe perfectamente que ella no es una persona mentirosa ni a la que se le ha inculcado el odio. Rocío Carrasco y Ortega Cano: su relación en imágenes.



Rocío Carrasco también señala que ha encontrado documentos muy importantes en los que se puede apoyar para contar lo que se va a ver en su documental. Su única preocupación es quedarse tranquila y dejar que se siga tomando el pelo a la gente a su costa.

Finalmente Rocío Carrasco deja claro que, por fin, se va a entender porqué no tiene relación ni con sus tíos Rosa y Amador, ni tampoco con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. La razón por la que cortó lazos con su familia más mediática quedará al descubierto. Amador Mohedano: Todo sobre el hermano de Rocío Jurado.



