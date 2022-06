Ni él mismo se lo cree. Felipe Londoño sigue alucinando por la repercusión que ha tenido la serie 'Entrevías'. En Netflix se ha convertido en la ficción más vista de habla no inglesa. Raro es que Telecinco no haya confirmado aún una tercera temporada. Él estaría encantado, cree que Nelson, a quien interpreta, y los otros protagonistas de la serie tienen mucho recorrido. El actor colombiano quiere quedarse en España, y este ha sido el primer paso.

Y pensar que al principio se hablaba de 'Entrevías' por la imagen del barrio.

¿Verdad? La que se montó con los vecinos. Pero si esto no es un retrato de Entrevías, sólo de los conflictos que se dan en barrios de aquí, de Colombia, de Brasil… Menos mal que se aclaró todo.

¿Cómo aterrizaste en la serie?

Fue el casting más rápido que he ganado. De un día para otro mi representante me dijo que tenía que enviar una prueba para un protagonista en España. Yo estaba tratando de internacionalizar mi carrera, pero esto no estaba en el mapa. Soy fan del cine español y de José Coronado, antes de saber que iba a trabajar con él. Pero llegó la pandemia y empezamos a grabar a principios de 2021, y aquí estoy. Ha sido la experiencia más bonita, ha cambiado mi vida y estoy loco por vivir en Madrid y hacer mi carrera en España.

Así que te quedas.

Estoy haciendo todo lo posible para quedarme, ser el único colombiano que viene a protagonizar una serie española es… Hay que aprovechar esta oportunidad que me está dando la vida.

¿Qué habías hecho antes?

De todo. Allí en Colombia llevaba una década de carrera (tiene 27 años). Salí del instituto e inmediatamente me fui a Bogotá, porque yo soy de Medellín, a estudiar Interpretación. Después empecé a hacer teatro y recorrí Latinoamérica con mi compañía. Luego llegaron la tele y otros proyectos hasta llegar aquí.

Y aterrizas en una serie de éxito.

Imagínate, es una suerte. 'Entrevías' nos ha sorprendido a todos. Yo en este momento salgo a la calle y la gente está como loca, ya me reconocen y me dicen "¡si tú eres Nelson!". Es muy bonito ver retribuido todo tu esfuerzo y tu trabajo. Y ahora con la repercusión de Netflix…

Estás encantado de ser el único actor colombiano con un papel protagonista.

Actores colombianos aquí hay muy pocos, y yo soy el primero que viene a protagonizar una serie española. Es un orgullo porque también estoy representando a mi país. Siento que sirvo de ejemplo a otros jóvenes actores que quieren salir del país. Algunos me piden consejo y yo les digo que no paren de soñar, como yo.

Orgullo latino en una España con gente de tantas nacionalidades.

Esto es muy bello y la narrativa de la serie es bonita en ese sentido, muestra la diversidad cultural que hay. Es la realidad de toda esta gente que está muy presente en la cultura española. Una población invisible que no se trataba en la ficción. 'Entrevías' los ha visibilizado, son personas que vienen a darle una oportunidad a su familia, lo mismo que mi personaje y su madre. Me escriben agradeciéndomelo. Para nosotros Europa, y sobre todo España, es llegar al primer mundo.

"Coronado es el actor más brillante que he conocido"

Nona Sobo (Irene, su enamorada en la ficción) dice que José Coronado ha sido como su coach.

Y el mío también. No sabes lo mucho que le agradezco cada consejo. Para mí es el actor más brillante que he conocido, muy técnico y con muchísimos años de carrera. Muy buen compañero, siempre está preocupado de uno, te guía. Y, obviamente, es exigente. Ha sido un honor haberme topado con él y con Luis Zahera también. Ver el contraste de estos dos hombres, uno sumamente disciplinado y otro tan visceral…

Escenas de acción, humor y amor. No te has privado de nada.

Sí, sí, he hecho locuras tipo Hollywood: persecuciones en moto, disparos, explosiones… Y luego está la rivalidad entre el tipo racista con el chico colombiano simpático que se quiere llevar a su nieta.

Simpático y macarra.

Yo personalmente de macarra no tengo nada. Y Nelson es un chico de buen corazón, para mí algo blando.

¿Has estado en alguna banda?

¡Que va! Yo de jovencito tenía una vida maravillosa, no viví en ningún barrio conflictivo ni sufrí abandono por mis padres, al contrario, me lo han dado todo.

¿No te costó encajar en un grupo?

Nada, soy muy extrovertido.

En Madrid, ¿cómo te han acogido?

Los latinos tenemos un cliché sobre los españoles, y es que son fuertes, racistas, que cuando llegas al país o a una ciudad te tratan mal… Pero yo llego y todo es una maravilla, encuentro personas espectaculares y me siento un español más. Pasa igual a la inversa, hay ideas preconcebidas. Ahora estoy enamorado de Madrid y de su gente. Es mi rollo.

¿Has hecho amigos?

Muchos, tengo un grupo fantástico, y entre ellos están mis compañeras María de Nati (Nata), Laura Ramos (Gladys) o Nona Sobo (Irene).

¿Has venido solo o emparejado?

Cuando vine dejé a mi pareja. Fue difícil porque no estaba dispuesto a tener una relación a distancia. Mi chica se quedó allá, yo empecé mi nueva vida y estoy viviendo y conociendo personas. Al principio era un poco exótico.

Estás ligando mucho entonces.

Bueno, yo, tranquilamente (risas). Al principio sí, claro, quieres conocer gente. En este momento estoy tranquilo, feliz y disfrutando del momento.

¿Qué te gusta de otra persona?

De las españolas me gusta cómo hablan, son muy decididas para decir las cosas. En Colombia o Latinoamérica le dan mil vueltas, pero aquí se es directo. Me va cuando me dicen las cosas como son.

¿Te ves de padre? En la serie, sí.

Me lo he planteado, pero aquí en España. Aunque no me veo, todavía no estoy en la edad de tener bebés.

¿Eres niñero?

Siempre me han encantado los niños. Cuando me ponga, seguramente querré tener cinco. Pero más adelante, cuando ya tenga una estabilidad económica.

¿Tus aficiones?

Viajar y la naturaleza.

Próximos proyectos…

Desarrollar mi carrera, quiero hacer cine, y abrir más puertas en España.

