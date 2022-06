Tania Medina está intentando retomar poco a poco la rutina tras convertirse en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. A pesar de que la novia de Alejandro Nieto ha confesado estar triste por haber dejado allí a su chico y haber terminado esta experiencia que tanta ilusión le ha hecho poder vivir, lo cierto es que parece estar muy feliz de poder estar de nuevo junto a su familia. De hecho, ha sido precisamente con su padre con quien ha querido compartir su primer planazo tras su regreso de Honduras.

Las condiciones extremas que viven en 'Supervivientes' donde, además del hambre, tienen que vivir sin poder disfrutar de una buena ducha y sin poder seguir las rutinas de belleza que tanto suelen compartir las 'influencers' en sus redes sociales. Por este motivo, no es de extrañar que una de las primeras que haya querido hacer Tania tras su regreso haya sido ir a un centro de belleza para volver a cuidar su piel. Así huelen los supervivientes tras dos meses de concurso.

"He venido con la piel muy seca, así que me he dejado asesorar por ellos y me han realizado un peeling para exfoliar e hidratar muy bien la piel. Además, me han arreglado las uñas y lucen tan bonitas y naturales como antes. Y por último, mi cabello, que a pesar de cuidarlo mucho en Honduras, necesitaba una hidratación profunda", ha confesado la novia de Alejandro Nieto. De esta forma, parece que ha querido aprovechar al máximo estas primeras horas en España para volver a lucir un pelazo, uñas y piel cuidadas, y es que las condiciones que tienen que vivir en 'Supervivientes' hacen que se resientan.

Además, ha confesado que esto no será lo único que se haga. "El martes que viene me haré un pequeñito cambio, me apetece mucho", ha indicado creando una gran expectación entre sus seguidores, que no dejan de preguntarse qué será lo que se hará esta vez.

Lo cierto es que para Tania Medina la vuelta a la rutina no está siendo nada fácil, y es que ella misma ha confesado que su vuelta a la civilización "está siendo complicada", algo normal debido al gran cambio que supone para los concursantes regresar después de las condiciones en las que han vivido en Honduras durante tanto tiempo. Sin embargo, para hacerlo más llevadero tiene a su padre, quien le ha estado defendiendo mientras concursaba, y con el que ha compartido su "primera cena con cubiertos".

