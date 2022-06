Tania Medina ha llegado a su final en 'Supervivientes 2022' tras haber sido la expulsada definitiva en el palafito frente a una imbatible Marta Peñate. Sin embargo, y a pesar de que por fin va a poder comer y dormir tranquilamente después de su baja por un problema de salud, ha tenido que dejar una parte importante en la isla: a su novio, Alejandro Nieto. Los dos tuvieron un momento de soledad y romanticismo antes de que Tania partiera en Playa Uva, y la despedida de los tortolitos no pudo ser más lacrimógena.



Alejandro no pudo evitar las lágrimas al enterarse de que su novia ya no iba a concursar más, y los dos se fundieron en un gran abrazo con muchos besos donde no dudaron en decirse lo mucho que se querían y lo que se iban a echar de menos, algo de lo que no nos cabe duda tras ver su noche de pasión al poco de empezar el reality. "Espérame", le decía un preocupado Alejandro a su chica, que además le hacía una propuesta: "Quédate en mi casa, llévate las cosas al Puerto (de Santa María) y duerme en mi cama". Repasamos los nominados y expulsados de 'Supervivientes 2022'.

Mediaset

Tania tampoco podía evitar hundirse al ver que se venía a España sin su novio, con el que se ha comprometido en Honduras recientemente, y es que a pesar de que entraron juntos, sus concursos los debían hacer por separado. Todo parecía que había alcanzado el summum del drama hasta que Alejandro pudo escuchar un mensaje nada menos de su suegro, y ahí ambos se hincharon a llorar: "Estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo, te quiero con locura, aunque a veces te equivocas con esa bocaza... y gáname este programa, que te lo mereces. Por ti, por Tania, por tu hijo, tu familia... por todos. Lucha", le comunicó un también muy emocionado Alberto. "Eres nuestro ganador. Te lo mereces. Estamos orgullosos de ti. Yo voy a estar siempre contigo", le dijo Tania a Alejandro antes de partir en la barca.

Mediaset

