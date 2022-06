David Cantero estrena imagen: barba y gafas. Pedro Piqueras recibió el premio Periodista del Año, en Madrid, y el presentador de 'Informativos Telecinco' acompañó a su 'jefe' en una de sus noches más especiales. "Pedro se merece todos los premios. Este es un premio importante, es destacar toda su carrera, tan larga, tan fructífera y ver que le den un premio a un amigo, a un compañero, a tu jefe, a una persona a la que quieres tanto y que te quiere tanto, pues es una alegría acompañarle esta noche. Yo creo que él va a estar muy feliz de que estemos todos aquí. Es una alegría para él que le acompañemos en este momento", afirmó David Cantero.

En el vídeo (arriba), el periodista nos habla maravillas de Piqueras: "Pedro es un ser entrañable. Te dan ganas de darle un abrazo siempre. Es un poco despistado, es artista, es muy periodista, pero a la vez es un tipo muy adorable. Hace que surja el cariño. Cuida mucho a la gente en su redacción. Es un tipo muy entrañable, muy normal y muy cariñoso. Pocas veces se puede decir eso de los jefes y compañeros".

Pedro Piqueras recibe el premio Periodista del Año rodeado de su equipo de ’Informativos Telecinco’ Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

Y hablando de compañeros...y, según cuenta el periodista se han llevado bien "desde el minuto cero. Nos conocimos y, desde entonces, no ha habido el más mínimo desencuentro. Estamos sincronizados. Tenemos una actitud muy similar a la hora de estar frente a las cámaras. Eso genera buen rollo y naturalidad. Hacemos un equipo ideal junto a nuestros compañeros porque detrás hay un gran equipo y nos llevamos muy bien todos".Desde hace unos días David tiene nueva iamgen algo que no ha pasado desapercibido para los espectadores de 'Informativos Telecinco'. Sobre ella afirma que. Empiezo a tener problemas para ver de lejos. Me veo raro pero me acotumbraré. Era reacio a presentar con gafas, pero siempre las tenía hay".