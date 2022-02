Raquel Mosquera terminó haciéndose viral hace unos meses tras ser la encargada de dar paso a los 'Informativos Telecinco' desde 'Sálvame'. La peluquera quiso aprovechar este momento para presentar a Pedro Piqueras como uno de los "grandes de la televisión" mandándole "un besazo" como despedida. Sin duda, un cómico momento donde se podía apreciar al presentador intentando mantener la compostura para comenzar el informativo con la profesionalidad que le caracteriza.

Ahora, durante una entrevista que ha concedido a la periodista Mar Torres en el programa de radio 'El Faro' de Cadena Ser, Pedro Piqueras se ha pronunciado sobre este asunto desvelando qué le pareció que Raquel Mosquera le terminase dando paso de esa forma tan cómica. "Pobrecita Raquel. No me molestó en absoluto, Raquel es una persona muy tierna", ha comenzado explicando el periodista.

El presentador ha reconocido que no entiende el motivo por el que Raquel Mosquera fue tan criticada. Lo cierto es que hubo una época en la que 'Sálvame' se solapaba con los Informativos, provocando que los colaboradores del programa tuviesen que darle paso. Así se vivieron situaciones muy cómicas como Anabel Pantoja despidiendo el programa desde la nieve desnuda hasta Paz Padilla liándose a la hora de saludar a Pedro Piqueras.

Sin embargo, ninguna de ellas se hizo tan viral ni fue tan criticada como la de la peluquera, algo que el periodista reconoce que no entendió a pesar de que él no está de acuerdo en que las cosas se hagan de esa forma. "Yo creo que las cosas no deben ser así, pero en el caso de Raquel, que hubo tantos comentarios, hubo un poco de crudeza hacia ella. Y al día siguiente la llamé a la peluquería y le dije 'Mira, Raquel, ni te molestes por estas cosas. A mí me ha encantado".

#Gatopardo | Pedro Piqueras: "Llamé a la peluquería de Raquel Mosquera y le dije que me encantó cómo me dio paso desde @salvameoficial "



📻La conversación completa del presentador y editor de @informativost5 con @maratorres_ en @La_SER https://t.co/5cPOt8aICj pic.twitter.com/89JtNygoG1 — El Faro (@ElFaroSER) February 23, 2022

Pedro Piqueras ha explicado que él conoce a la que fue mujer de Pedro Carrasco por lo que sabe que no lo hizo con ningún tipo de maldad. "Yo la conozco de Las Rozas, tiene allí la peluquería y me he pasado a saludarla. Sé que ella ese momento lo vivió como qué bien, qué ocasión, le voy a dar paso a esta persona a la que aprecio", ha indicado confesando que no le molestó en absoluto lo que ocurrió.

