Antonio David Flores ha disfrutado de una de sus noches más especiales, pero en este caso no ha sido con Marta Riesco. El ex colaborador ha decidido viajar a Sevilla para compartir una noche única junto a "su persona favorita": su hija. A través de sus redes sociales, ha querido dejar constancia de este gran día en el que ambos han podido disfrutar del concierto de Alejandro Sanz en directo. Sin duda, una gran experiencia que al ex de Olga Moreno le ha traído buenos recuerdos.

"Mi persona favorita... tenias 8 años y lo vimos juntos en Málaga por primera vez, hoy con 25 volvemos en Sevilla", ha indicado el ex colaborador junto a una instantánea en la que se le puede ver muy feliz junto a Rocío Flores. Sin duda, una publicación en la que Marta Riesco no ha dudado en comentar. "Qué guapos y felices", ha escrito junto a un emoticono de un corazón, demostrando lo contenta que le pone ver a padre e hija así de bien.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Antonio David Flores disfruta del concierto de Alejandro Sanz. Antes de ir con su hija, el padre de Rocío Flores ya acudió al que celebró en Valencia junto a Marta Riesco, un momento que provocó que a su hija le diesen muchas ganas de estar allí. "Qué envidia", comentó la colaboradora en ese momento al ver a su padre junto a su pareja disfrutar de una noche tan especial.

Ahora, después de este momento, parece que el ex de Rocío Carrasco ha querido compensar a su hija acudiendo junto a ella a otro de los conciertos que el cantante tiene programados. Un acto con el que deja claro que con ella también quiere vivir estos momentos tan especiales y que ha hecho muy feliz a Rocío Flores.

De hecho, ella también ha presumido a través de sus redes sociales. "Qué regalo poder cumplir uno de mis sueños de tu mano. El mejor acompañante del mundo y el más guapo", ha indicado ella mostrándose muy feliz al ver que su padre decidía ir también con ella al concierto.

