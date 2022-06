La nueva docuserie de Rocío Carrasco pretende desmantelar los secretos familiares de los Mohedano Jurado y también de los Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado contará, con todo lujo de detalles (y con pruebas) por qué no tiene relación con su familia.

'En el nombre de Rocío', que se estrena el próximo jueves 16 en mitele PLUS y el viernes 17 a las 22:00h en abierto en un especial del 'Deluxe', en Telecinco, se puede ver un documento que afecta directamente al torero y los tíos de Rocío Carrasco. Es un testamento diferente a oficial que se encontró en casa de su madre: "Una parte se está enterando de que esto existe y otra parte se está enterando de que yo lo sé y que lo tengo". En la docuserie descubriremos qué ha cambiado de un testamento a otro para saber quién salía más perjudicado.

Además, podremos ver a una Rocío Carrasco comentando que su familia ha sido muy injusta con Rocío Jurado: "Ellos pensaban que esto nunca iba a suceder... pero va a suceder y lo verán". Pero Rocío no va a estar sola en esta segunda docuserie, pues estará muy bien acompañada por varios familiares y amigos: el alcalde de Chipiona, un exrepresentante de Rocío Jurado, Ávaro Cremares (íntimo amigo de Pedro Carrasco), un hermano de Pedro Carrasco, Ani y Rocío (las primas de Rocío)...

Trailer de la nueva docuserie dé Rocío Carrasco: “En el nombre de Rocío”



SE VIENE MUY FUERTE 💥#VuelveRocíoDeluxe #EnElNombreDeRocio #APOYOROCIO11J pic.twitter.com/hh80z4vnnf — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 11, 2022

'En el nombre de Rocío': cuándo empieza

El próximo viernes 17, Telecinco emitirá un especial del ‘Deluxe’ en el que se emitirán, en abierto, los capítulos 0 y 1 de ‘En el nombre de Rocío’, la nueva docuserie de Rocío Carrasco en la que tratará de explicar por qué no tiene relación con su familia.

Ha llegado el momento de saber por qué Rocío Carrasco está tan decepcionada con Amador y Gloria Mohedano o por qué no tiene trato alguno con José Ortega Cano desde hace años.

¿Cómo y cuándo ver ‘En el nombre de Rocío’?

Jueves 16: preestreno en primicia de los dos primeros capítulos de ‘En el nombre de Rocío’ en mitele PLUS .

de los dos primeros capítulos de ‘En el nombre de Rocío’ en . Viernes 17: emisión de los capítulos 0 y 1 de ‘En el nombre de Rocío’ en Telecinco, a las 22:00 horas, en un especial del 'Deluxe' . Estará en plató Rocío Carrasco.

emisión de los de ‘En el nombre de Rocío’ en . Estará en plató Rocío Carrasco. Cada semana: un nuevo capítulo de ‘En el nombre de Rocío’ SOLO y en exclusiva en mitele PLUS.

