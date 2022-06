Fran Rivera ha sido uno de los más beligerantes con Isabel Pantoja en los últimos tiempos. Su disputa con motivo de parte de la herencia de Paquirri, que aún no ha recibido, se ha mantenido en el tiempo en los últimos años abriendo incluso un enfrentamiento con Kiko Rivera sobre la reputación de sus respectivas madres. Por eso, el torero no ha dudado en contestar sobre en qué punto está este episodio de disputas de su vida en una íntima entrevista en 'Déjate querer' junto a Toñi Moreno.

Al respecto de su hermano, Fran se ha quejado de la dimensión pública que toman sus rencillas familiares. "Estas cosas gestionarlas públicamente es complicado, deberíamos estar acostumbrados pero no. Porque dices algo y te lo miran, te lo examinan... y sacan conclusiones que no son las que había todavía", ha explicado el torero quien ha confesado que se "está quitando peso porque no se puede vivir con rencor ni con una esperanza que nunca llega".

Y es que, después de haber vuelto a sacar el tema de la herencia a la palestra pública y tras 'La herencia envenenada', Toñi Moreno recordó que Carmina Ordoñez ganó una sentencia para recuperar los trajes de su padre, pero que no se llegó a ejecutar porque Fran Rivera no quiso: "elegiste entre una sentencia a favor con los trajes y recuperar a tu hermano, y elegiste a tu hermano, y tu madre te hizo caso".

Sobre esto, Fran Rivera ha sentenciado que "las cosas son como son, he cerrado capítulos de mi vida y cerrados quedan. Este capítulo lo cerré hace unas semanas y estoy encantado y eso ya no lo voy a abrir". No obstante, él mismo aseguraba que "la vida da muchas vueltas y no se puede decir 'de este agua no beberé'". Una decisión drástica con la que el torero ha decidido poner punto y seguido a esta relación y quedarse con los recuerdos que ya tiene de su padre. "Tengo muchos recuerdos pero era muy pequeño y me falta información. Me ha faltado conocerlo de hombre, pero me hago una idea".

