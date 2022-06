Fran Rivera se ha sincerado por completo en su última entrevista. El extorero ha acudido a 'Déjate querer' donde ha explicado no sólo cómo es su relación actualmente con Kiko Rivera e Isabel Pantoja sino también ha hablado de su matrimonio. Fran Rivera se considera una persona afortunada, cree que ha tenido mucha suerte en la vida, pero lo que sin duda ha supuesto "un regalo de Dios" para él ha sido la llegada de su mujer, Lourdes Montes, "si me ha tocado la lotería con algo ha sido con mi mujer". La abogada sevillana llegó a la vida de Fran hace ya algunos años y junto a ella ha montado una preciosa familia en la que sus dos hijos, Carmen y el pequeño Curro, tienen un papel fundamental. "¡Anda que es fea! Es brutal. Una mujer excepcional".

Fran ha reconocido que adora vivir en familia y que para él es lo más importante del mundo: "A mí me encanta dormir todos juntos, los cuatro, hacemos colecho con los niños pero si por mí fuera yo pondría un tatami y dormíamos todos mezclados", ha asegurado el extorero . Sin embargo, esta faceta tiene sus pros y sus contras, siendo en muchas ocasiones más las contrapartidas que los beneficios: "hay muchas veces que soy el que duermo solo, el único que quiere dormir acompañado y acabo solo", decía entre risas.

Toñi Moreno, al escuchar esta confesión, ha querido saber qué tal se las apañaban Fran y Lourdes para tener vida íntima sobre todo cuando ambos quieren ampliar la familia, aunque seguro que no se esperaba una respuesta tan sincera por parte del diestro: "Pues mira, follamos menos de lo que yo quisiera, para reyes le pedí a mi mujer un buen cerrojo para la habitación porque así es imposible". Una frase que ha sonrojado a parte del público provocando la risa.

