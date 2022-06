Este fin de semana se ha celebrado uno de los eventos más prestigiosos de la realeza británica: las carreras de Ascot. Un evento deportivo que se ha convertido en el punto de encuentra de príncipes, duques, lords y todos los rostros conocidos de Reino Unido al que es muy difícil entrar, pero la pareja compuesta por Fran Rivera y Lourdes Montes lo ha conseguido, tras disfrutar del 'bautizo' de Tana en el Rocío. Ambos han disfrutado del tercer día de carreras en este hipódromo y el acto de clausura al que han acudido grandes nombres como Carole Middleton, madre de la duquesa Kate Middleton que debutaba en este ambiente este año.

Ha sido la propia Lourdes Montes la encargada de documentar esta prestigiosa cita con una serie de posts en Instagram donde ha presumido de encuentro con su marido. A través de varios posts, ha dejado ver su look y el del torero quien ha posado siempre de espaldas a la cámara. Ambos han acudido solos y cumpliendo rigurosamente el dress code de la ocasión.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En el caso de Lourdes Montes ha acudido con un vestido mencía celeste hecho por encargo, ajustado a la cintura con escote en V y mangas largas abullonadas y abotonadas en las muñecas. Un look que acompañaba con unos zapatos Lodi de salón y una cartera de la firma española Reliquiae en color nude, a juego con la pamela de grandes dimensiones. Una característica, la pamela, típica de los looks de estas carreras.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por su parte, Fran Rivera acudía con una levita en azul oscuro con sombrero de copa gris perla, a juego con el chaleco, y una corbata azul con estampado. Un look de lo más clásico con el que no resaltó en el evento.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque ambos han disfrutado como locos de esta experiencia maravillosa, la pareja no ha viajado a Londres solo para ir al hipódromo, sino que también han disfrutado de algunos de los lugares más icónicos de la ciudad. Así, Fran Rivera ha puesto tierra de por medio ante su distanciamiento con Kiko.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io