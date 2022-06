María Teresa Campos acaba de celebrar una fecha muy especial y es que acaba de cumplir 81 años. Con una celebración cargada de sorpresas, el clan de las Campos se ha reunido en casa de Carmen Borrego para disfrutar de una comida familiar que ha tenido la presencia de alguien muy destacado: Rocío Carrasco. Después de toda la polémica que ha habido entre Carmen y Rocío a costa de la boda del hijo de Borrego, ambas se han vuelto a ver en una cita tan especial, demostrando que la relación está perfectamente. Tanto, que ha sido la propia Carmen Borrego quien ha compartido una imagen inédita de Rocío y su madre que ha dado mucho de qué hablar por la complicidad y el buen rollo que desprende, algo que la propia colaboradora ha confesado en el texto de la imagen que ha publicado. "Subo esta foto porque me parece maravillosa. Felicidades mamá , te quiero mucho", ha escrito.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La imagen ha recibido más de 3.500 apoyos en tan solo 10 horas, registrando todo tipo de mensajes en el que felicitan a María Teresa y alaban la relación del clan con Rocío aunque otros la ponen en duda. Lo cierto es que Terelu, Carmen Borrego, Alejandra Rubio y María Teresa Campos han sido un pilar importante para Rocío Carrasco en los últimos 20 años, debido precisamente al cariño que la matriarca del clan Campos tiene a la colaboradora desde que compartieran plató justo en el momento del divorcio de Carrasco. Un cariño y apoyo que ha demostrado en multitud de ocasiones tras las cámaras, y más recientemente delante de ellas participando en la docuserie de 'En el nombre de Rocío'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io