La relación de María Teresa Campos y Rocío Carrasco no pasa por su mejor momento, tal y como confesó la periodista hace tan solo unas semanas en una entrevista con Kiko Hernández a la revista DIEZ MINUTOS. Pero antes de que su relación se enfriase se grabó la segunda parte de la serie documental de la hija de Rocío Jurado y María Teresa vio cumplido su sueño de volver a la televisión. En esta primera entrega de ‘En el nombre de Rocío’, María Teresa Campos ha querido acompañar a la que ella llama “su hija pequeña”. Y es que, cuando Rocío Jurado murió, María Teresa Campos se convirtió en la madre que Rocío ya no tenía y sus dos hijas, Carmen y Terelu, en sus hermanas mayores.



Y es que, formar parte de este documental es para ella muy importante. No solo por la relación que mantiene con Rocío Carrasco, también por verse otra vez en un plató de televisión. Fue hace un año cuando la presentadora afirmó que su mayor deseo era volver a la pequeña pantalla y parece que su cadena, Telecinco, ha cumplido su sueño.

Agencias

María Teresa Campos ha recordado con gran cariño a la artista. “Cada vez se habla más de la voz de Rocío porque ella tenía una voz inigualable. Hay cosas que solo a una artista como a Rocío se le ocurre hacer y quedan para la historia, como fue el día en el que ella salió a cantar cubierta solo por una sábana blanca”.

María Teresa Campos se refiere a una mítica actuación que marcó un antes y un después en la carrera de Rocío Jurado:“Manuel Alejandro no quería hacerle canciones a mi madre porque pensaba que no era el estilo que él llevaba, pero cuando vio esa actuación de mi madre con la sábana se quedó loco con ella y decidió que iba a empezar a escribir canciones para ella, ahí empezó a ser Rocío Jurado como la conocemos hoy”.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io