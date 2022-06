¿Qué ha hecho Miguel Bosé que molestará tanto a Nacho Palau? El superviviente está inmerso en su concurso, y aunque a veces se le hace muy complicado por el hambre y porque se acuerda mucho de los suyos, lo está dando todo para proclamarse como ganador de la edición. Durante el concurso, el escultor ha dejado al descubierto algunos detalles de la vida privada de su ex, en concreto ha comentado cómo cambió Bosé cuando nacieron los niños: "Cuando nacieron empezó a hacerse muy posesivo de intentar controlar todo mucho. Iba muy orgulloso con ellos. Pero demasiada obsesión", contaba Nacho en la isla. No se conoce si Miguel Bosé está viendo el concurso del escultor, pero sí que ha querido hacer un gesto a través de sus redes sociales.

El artista ha hecho público una fotografía familiar muy especial y muy polémica a la vez, y es que el ex de Nacho Palau ha colgado en su Instagram una foto con solo dos de sus pequeños. Este gesto molestará mucho a Nacho Palau y a su familia, ya que llevan mucho tiempo luchando para que los cuatro hermanos estén juntos.

Instagram

El hijo de Lucía Bosé ha publicado esta foto para celebrar el Día del Padre en México, ciudad en la que reside desde hace casi cuatro años y que se ha convertido en su refugio perfecto para permanecer ajeno a todo. En la imagen se puede ver cómo el cantante disfruta de sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo en un barco. Los que no aparecen en la foto son Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho Palau.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io