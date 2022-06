Rocío Carrasco revela su verdadera opinión sobre su tío, Amador Mohedano. Ahora que la hija de Rocío Jurado acaba de estrenar 'En el nombre de Rocío', su nueva serie documental en la que revelará el motivo de su no relación con su familia más mediática, Gema López ha recordado en 'Sálvame' las palabras que la mujer de Fidel Albiac le dedicó a su tío en su presencia hace ya 20 años ahora que Rocío se ha referido a los Mohedano como una 'jauría'. En la docuserie, la hija de 'La Más Grande' cuestiona el valor de su tío como representante de la cantante e incluso se recoge, por escrito, el testimonio de Ana Iglesias, albacea de Rocío Jurado, en el que ésta aconsejó a su amiga que el marido de Rosa Benito no le llevara las cuentas porque podría acabar en la ruina.

En el vídeo de la parte superior, Gema López recuerda cómo, en el último concierto de Rocío Jurado que emitió TVE, fue Fidel Albiac el que se encargó de la parte financiera. Ella misma habló de que había problemas con las cuentas, de las que se encargaba Amador, y Rocío Carrasco fue a verla. En la conversación hubo varios periodistas presentes y todas conocían las 'supuestas' dobles facturas del hermano de Rocío Jurado. Rocío Carrasco dijo una frase que se quedó en la memoria de la colaboradora y que ahora ha compartido. ¿Quieres saber qué opina realmente Rocío Carrasco de Amador Mohedano? ¡Dale al play! Rocío Carrasco y Amador Mohedano: así es su relación

Gtres

Gema ha querido recalcar que, estas palabras de la madre de Rocío Flores, llegaron cuando la cantante todavía estaba viva y su relación no ha hecho más que empeorar. Amador ha reaccionado a las duras palabras de su sobrina. "Hay cosas que me las esperaba pero la verdad es que estoy alucinando porque un veo un odio y un rencor grandísimo. Yo pensaba que nunca en la vida iba a ser capaz de sacar todas esas intimidades y esos trapos sucios, ahora mismo lo que quiero es ver todo lo que ha dicho y con el tiempo hablaré. No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria porque no se lo merece", asegura.

