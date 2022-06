Después de meses de espera, por fin, se ha estrenado la segunda parte del documental de la serie de Rocío Carrasco. 'En el nombre de Rocío', una docuserie en la que la hija de 'La más Grande' habla, sin tapujos, sobre su familia más mediática y los motivos que la llevaron a distanciarse de ellos. Si las palabras de la colaboradora de televisión han hecho tambalear el matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano. Parece que esta nueva entrega, de la que solo se han emitido dos capítulos van a distanciar aún más a la hija de Rocío Jurado de la familia de su madre.

Amador Mohedano ha reaccionado al ataque de Rocío Carrasco contra su familia más mediática. El que fuera representante de la ha entrado en directo en 'Viva la vida' para dejar clara su opinión al respecto'. Y es que las palabras de su sobrina han dolido mucho al hermano de Rocío Jurado. Según, la exmujer de Antonio David Flores, la gestión de representación que había hecho su tío con su madre "había estado muy lejos de ser profesional y de parecerse a la que otros representantes habían llevado a cabo antes".

"Cuando mi tío comenzó a llevar a mi madre ya estaba todo hecho, mi madre ya funcionaba porque una gran artista, él no hizo nada por ella y por su carrera", señaló Rocío Carrasco.

Para Rocío Carrasco, Amador Mohedano y el resto de la familia, especialmente su tía Gloria, estuvieron durante años aprovechándose de la fama y el dinero de su madre incluso después de su muerte: "Son una jauría, eran todo fachada, mi madre tuvo que dejar a una persona a cargo de mis intereses (Ana Iglesias la albacea) porque sabía que si no me iban a comer viva".

"Hay cosas que me las esperaba pero la verdad es que estoy alucinando porque un veo un odio y un rencor grandísimo. Yo pensaba que nunca en la vida iba a ser capaz de sacar todas esas intimidades y esos trapos sucios, ahora mismo lo que quiero es ver todo lo que ha dicho y con el tiempo hablaré. No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria porque no se lo merece", señaló con gran dolor después de ver todo lo que su sobrina ha dicho sobre su familia.

Sobre el hecho de que Rocío Carrasco se refiriese a ellos como "jauría" Amador Mohedano se ha mostrado muy dolido y enfadado: "Que yo sepa una jauría es un grupo de perros que obedecen las órdenes de alguien, ¿a quién se supone que obedecemos nosotros? es una falta de respeto muy grande".

El hermano de Rocío Jurado ha puesto el foco también en el hecho de que su sobrina opine que tanto él como su hermana Gloria se han aprovechado de la cantante: "Es ella la que se lo ha encontrado todo hecho y todo dado, porque a ella jamás le ha importado la carrera de su madre ni se ha preocupado por sus cosas".

Su trabajo como representante de Rocío Jurado

Respecto a cuando comenzó a representar a Rocío Carrasco, él tiene claro que lo hizo de la mejor manera posible y que fue su hermana quien le propuso que la ayudase con sus espectáculos.

"Nadie nace sabiendo y yo procuraba aprender de los mánager de mi hermana porque eran los mejores, también he aprendido de todo lo que mi hermana me enseñaba y cuando ella me vio capacitado fue cuando ella misma decidió que yo fuera su mánager", explicó el ex de Rosa Benito.



La frase lapidaria de Amador a su sobrina

"Pero por favor qué barbaridad es esa, ¿tan complicados somos como familia? eso es la mala leche y el rencor que ella tiene contra nosotros, no es justo que esté diciendo las barbaridades que está diciendo porque yo a mi hermana la quería, claro que hemos tenido problemas igual que todos los hermanos, pero ahí está la prueba de que lo habíamos arreglado todo, ¿o es que me deja una herencia porque yo he hecho las cosas mal con ella o le he robado?", ha querido aclarar Amador sobre el tema de la herencia de Rocío Jurado.

"Todos nosotros hemos querido mucho a mi hermana Rocío, es ella la que tenía que haber querido mejor a su madre, nosotros hemos estado siempre, cuando hemos tenido que estar, desde el principio hasta el final", ha zanjado el hermano de Rocío Jurado.

