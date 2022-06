¿Ha sido siempre tan buena la relación de Amador y Gloria Mohedano? Rocío Carrasco lo tiene claro: No. Así lo confiesa en la segunda entrega de 'En el nombre de Rocío'. En la nueva docuserie, la hija de Rocío Jurado ha ahondado aún más en cómo son las relaciones familiares del clan de la cantante y cómo se comporta cada miembro de su familia, aunque esto no ha sido siempre igual. Las relaciones han ido evolucionando de forma sorprendente tanto para Rocío Carrasco como para la audiencia.



Así ha descrito cómo Amador y Gloria no se llevaban bien en un primer momento, mientras que ahora son hermanos inseparables. "Relación tan buena como ahora yo no la he visto nunca", aseguraba la protagonista de la docuserie quien ha destacado que durante la vida de su madre la relación entre los hermanos era muy distinta por culpa, según el relato de Rocío Carrasco, del marido de Gloria, José Antonio Rodríguez.

Según relata Carrasco en el documental, "José Antonio ha tenido una carrera y se cree que tiene 7 y que es el cerebro de la familia y le echaba muchas cosas en cara a Amador. Mi madre tenía que contentarlos a todos de una manera o de otra". Esto hacía que la relación entre los hermanos no fuera idílica. De hecho ya en 2011, Kiko Hernández desveló que en Yerbabuena, José Antonio era conocido como 'El Tumbaíto': “Hasta el propio Ortega Cano le llama El Tumbaíto. Dice de él 'que se levante y se ponga a trabajar”, algo que Rosa Benito negó.

Carrasco también se ha acordado de su tío Amador con una pullita al respecto de lo que hacía su madre. Y es que, después de escuchar la confesión de su madre asegurando que escribía poesía, Rocío Carrasco matizaba: "Para que luego digan que solo la han visto escribir cheques autógrafos y talones de trabajo". Una frase con la que hace referencia a las declaraciones de Amador sobre los manuscritos de Rocío Jurado.

Lo mismo ha ocurrido, asegura Carrasco, entre Rosa Benito y Gloria Camila. Las dos colaboradoras de 'Ya son las ocho' muestran una gran sintonía cuando se encuentran en plató y demuestran que tienen buena relación con sonrisas cómplices y comentarios de vez en cuando. Sin embargo, según Rocío esto podría ser todo fachada: "Rosa no es santo de Gloria desde el principio. La relación idílica viene después de la muerte de mi madre". ¿Qué tendrán que decir las afectadas en el próximo programa?

