Rosa Benito, Gloria Camila y Rocío Flores han coincidido en el evento que ha organizado 'Sesderma' en Madrid con motivo del lanzamiento internacional de la línea Serrano y la apertura de su primera tienda en esta ciudad. Un momento muy especial donde hemos podido ver de nuevo a las tres juntas después de que la polémica en su familia volviese a resurgir con la nueva docuserie que ha estrenado Rocío Carrasco llamada 'En el nombre de Rocío'. Las tres han querido aprovechar este evento para hacer gala de su unión frente a las duras declaraciones que está realizando la hija de Rocío Jurado sobre su familia.

Durante este evento, Rosa Benito ha aprovechado para explicar qué le parecieron las declaraciones que realizó su hijo para defenderle. "Yo me siento super orgullosa, me dio miedo por todo lo que luego conlleva. Cualquier cosa que se dice lo interpretan mal, quieren hacer daño a algo que está defendiendo mi hijo que son sus padres", ha indicado dejando claro que lo único que temía es que pudiesen hacer daño a su hijo, ya que él hasta ahora siempre ha querido mantenerse alejado de los medios de comunicación.

Daniel I Carande

En cuanto a Rocío Carrasco, ha confesado que ella siempre ha intentado defenderle pero que ha llegado un momento en el que se ha "cansado". Un momento que ha aprovechado para dejar claro que tanto ella como Amador Mohedano siempre han trabajado para cuidar de sus hijos. "Me he ido a trabajar y he estado cuatro meses fuera de mi casa para que ahora vengan a decir que somos unas trepas, he trabajado mucho en mi vida. El padre también, habrá hechos cosas malas, pero como las hacemos todos porque somos humanos".

Además, ha aprovechado para lanzarle una 'pullita' a la madre de Rocío Flores. "Lo que hemos hecho ha sido trabajar al lado de una estrella y la estrella ha llevado con ella a quien le ha salido del alma que ha sido su familia". La colaboradora ha confesado que ella tiene la conciencia muy tranquila y que está muy orgullosa de sus hijos. Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a Rosario Mohedano. "Mi hija Rosario no era la mediática, es una artista desde que la ha parido su madre. Ella es cantante, luchadora, madre, esposa, amiga e hija. Me ha dado muchos momentos de mi vida, los más felices". Rocío Flores: repasamos su estilo y cómo ha cambiado

Por su parte, Rocío Flores ha aprovechado la ocasión para aclarar que ella no está viendo la 'docuserie' de su madre, y es que parece que prefiere mantenerse al margen. Mientras tanto, Gloria Camila ha querido aclarar que "no tiene culpa de nada" y que está "al lado de su padre". Unas declaraciones que realiza después de que Ortega Cano le diese un 'toque de atención' en directo tanto a ella como a Ana María Aldón.

