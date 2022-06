Buenas noticias para la familia Morata Campello. El matrimonio formado por la modelo y empresaria italiana y el jugador de fútbol Álvaro Morata está de enhorabuena, Alice Campello está embarazada de su cuarto hijo. Así lo ha anunciado la familia a través de las redes sociales con una imagen de lo más tierna en el que los tres hijos, los mellizos Alessandro y Leonardo y el pequeño Edoardo, aparecen besando la tripita de su mamá.

"Baby 4 is coming", han anunciado Alice Campello y Álvaro Morata en una publicación conjunta en sus redes sociales para confirmar así que están esperando su cuarto hijo. Una noticia que no es sorpresa ya que la pareja ha manifestado en varias ocasiones las ganas de ampliar la familia. La modelo italiana confesaba hace tan solo unos meses las ganas que tenía de ir a por una niña y tampoco descartaban la opción de además de tener otro hijo de su sangre, ampliar la familia a través de la adopción.

De esta manera en tan solo unos meses, los mellizos Leo y Alessandro, que el próximo mes de julio cumplirán cuatro años, y el pequeño Leo, de año y medio, se convertirán en hermanos mayores de la que puede ser la esperada niña. Aunque aún no se sabe si será una niña o volverán a tener otro niño, seguro que sea lo que sea, la familia lo recibe con los brazos abiertos. 50 nombres de niña modernos que están de moda

"Me hubiera encantado tener nuestra primera niña, pero me flipa tener otro", confesaba Alice al enterarse de que su tercer hijo era otro varón. Aunque siempre con gran ilusión de volver a ampliar la familia. "Otro niño y continúa la búsqueda de la princesita, con los tres mosqueteros ¡somos muy felices!", añadía dejando claro su intención de ampliar la familia en un futuro.Los 50 nombres de niña más populares para este 2022

