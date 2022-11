¿Estás esperando una niña y no sabes qué nombre ponerle? Lo cierto es que existen numerosas opciones entre las que podemos escoger. Sin embargo, algunos de ellos se han convertido en demasiado tradicionales, haciendo que parezcan pocos originales. Por este motivo, te traemos una lista con 50 nombres que se están convirtiendo en tendencia en este último tiempo y que seguro que te inspiran para encontrar cuál es el ideal para tu bebé. Descubre también nombres de niño bonitos y originales con su significado ordenados alfabéticamente.



Para escoger el ideal existen numerosas opciones. Puedes escoger uno que te recuerde a una ciudad como han hecho algunos de nuestros famosos y llamar a tu hija Roma, Milán o París, tres de los más solicitados actualmente. También puedes echar un vistazo a los nombres más originales de los hijos de famosos. Sin embargo, también puede que prefieras decantarte por otros que tengan un significado profundo o que te recuerden a una cantante o personaje de serie que sea importante para ti. Una opción que parece estar escogiendo muchos padres en estos últimos momentos, y es que entre los más utilizados se encuentra el de Aitana, Amaia y Arya.

Por tanto, si estás buscando un nombre especial y sonoro, de esos que dejan huella, pero por mucho que buscas no encuentras ese que te diga que es el perfecto para tu bebé, no te preocupes. Te traemos una lista con los 65 más modernos entre los que estamos seguros que encontrarás el tuyo. Una lista perfecta, sobre todo, para personas que buscan nombres cortos y es que parece que cada vez es más popular escoger uno que no sea muy largo. Una tendencia que está arrasando y que parece que va a convertirse en la opción más demandada durante los próximos años. Pero si esto no te convence, también tenemos nombres gallegos para niña muy bonitos, dulces y originales, por si estás buscando algo más específico.

Además, si buscas nombres originales y bonitos de niña pero no te importa si son más tradicionales o más modernos, también tenemos una selección de propuestas que te enamorarán y que seguro que te ayudan a decantarte por una opción. Por tanto, si todavía estás indecisa, no dudes en echar un vistazo a esta lista con la que seguro que acabarás saliendo de dudas.