Ana Rosa Quintana reaparece estrenando corte pixie. La presentadora, que se encuentra de baja mientras se recupera del cáncer contra el que lucha, no se ha querido perder la fiesta del verano de su productora Unicorn Content. La periodista se ha mostrado muy feliz de poder reencontrarse con parte de su equipo con los que ha posado de lo más sonriente y feliz. Joaquín Prat, Sonsoles Ónega, Patricia Pardo, Ana Terradillos y María Rey han posado muy felices junto a su jefa en el lugar donde se ha celebrado la fiesta del verano de su productora.

Ana Rosa ha estrenado nueva imagen. La popular presentadora de televisión se ha decantado por el corte 'pixie' y el color rubio platino para su nuevo look. La reina de las mañanas de Telecinco se ha decantado para su reparición por un mono de color negro con la espalda cruzada que ha acompañado de unos aros XXL dorados. Llevaba también unas sandalias y un collar con un detalle de diamante en el centro.

Este es el primer evento público en el que reaparece la presentadora desde que el pasado noviembre anunciara que le había sido detectado un cáncer de mama del que se ha tratado y operado durante este tiempo con, como vemos, grandes resultados.

Tras meses alejada de los flashes, enfocándose únicamente en la recuperación de su salud, lo que ahora era (y sigue siendo) su total prioridad. Poco a poco Ana Rosa va planeando su vuelta a la pequeña pantalla.

Ana Rosa Quintana volverá a estar al frente de su programa el próximo mes de septiembre, algo que ya adelantó su amigo y sustituto, Joaquin Prat, y que, de confirmarse al inicio del curso, será señal de que ha superado por completo el cáncer.

