Ana Rosa Quintana siempre ha sido una mujer fuerte, luchadora y optimista. Y desde el pasado noviembre que confesó públicamente que tenía cáncer de mama, la presentadora lo está demostrando más que nunca. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco podrás ver, EN EXCLUSIVA, las imágenes de la presentadora tras disfrutar de un romántico almuerzo con su marido, el empresario Juan Muñoz, en uno de sus restaurantes favoritos de la capital.

Alejada de manera temporal de la pequeña pantalla, la periodista aprovecha para disfrutar y cuidarse a tope junto a su familia y amigos más cercanos, como hace unos días, cuando salió junto a su marido, Juan, a comer en el restaurante El Quenco de Pepa. Con un traje de chaqueta en azul cielo de Red Valentino y tacones rosas, Ana Rosa Quintana demostró que pese al tratamiento se encuentra estupendamente. Ha sido su compañero e íntimo amigo, Joaquín Prat, el que reveló 'la jefa' -como la llaman cariñosamente- tendrá que pasar por quirófano para terminar definitivamente con cualquier resto de su enfermedad. Y lo hará, parecer ser, después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa en compañía de Juan.



Ana Rosa Quintana y su marido, Juan, saliendo del restaurante El Quenco de Pepa, uno de los favoritos de la presentadora. Agencia

En el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, también recogemos las imágenes de la pareja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde han puesto rumbo a su casa de Sotogrande (Cádiz) para descansar unos días.

Según ha podido saber DIEZ MINUTOS, Ana Rosa ya llevaba una vida muy saludable, pero ahora sigue todos los consejos de su equipo médico al pie de la letra: come súper sano, no bebe nada de alcohol y hace todo el ejercicio que puede. En el número que ya está en los kioskos, te contamos cómo es su día a día antes de su operación y cuándo le gustaría volver al trabajo.

Ana Rosa y Juan en el aeropuerto. La presentadora, con un look informal que estilizaba su silueta, no se separó de su perrito. Agencia

Ana Rosa Quintana vive el día a día, se toma las cosas como van viniendo, siempre con el apoyo de su marido, sus hijos y sus amigos más cercanos. De ahí, que hace unos días, se animase a preparar una comida para recibir a algunos de sus amigos más cercanos en su domicilio madrileño, tal y como contó el propio Joaquín Prat: "Parece que no se haya sometido a un tratamiento de quimioterapia por el estado de ánimo y su físico. Ni parece que vaya a tener que afrontar una intervención quirúrgica". Desde luego, su aspecto es inmejorable.

Ana Rosa, una imagen impecable

Agencia

Desde que se vio obligada a dejar su programa el pasado mes de noviembre para recuperarse del cáncer de mama que padece, Ana Rosa ha ido subiendo fotos a sus redes sociales y contando cómo se encuentra. Hace una vida tranquila, está al tanto de toda la actualidad, lee, cuida mucho su alimentación y, sobre todo, hace deporte: además de gimnasia a diario, practica yoga y sale a caminar.

Agencia

