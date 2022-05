¡Excelentes noticias! Ana Rosa Quintana ya tiene fecha de vuelta al trabajo tras superar el cáncer. Ha sido Joaquín Prat el encargado de desvelar cuándo se reincorporara la 'reina de las mañanas' a su programa después de haber estado casi un año alejada de los platós y de la vida pública debido al tratamiento y posterior operación a la que se ha tenido que someter para vencer, una vez más, el cáncer. Uno de los sustitutos y gran amigo de la presentadora prevé que la vuelta de Ana Rosa sea en septiembre. Ella ya confesó sus enormes ganas de volver al trabajo a su amiga y "rival" de las mañanas, Susana Griso.

"Va a volver muy pronto, podemos decir que en septiembre ya estará aquí", comentaba el presentador antes ver la imágenes de una sonriente Ana Rosa en Las Ventas, donde acudió para ver a Morante de la Puebla: "Ya empieza a hacer vida normal", apuntaba después de dar esta información. Esta era la primera aparición pública de la periodista después de la operación a la que se sometió a finales del pasado mes de abril para extirparle el resto del tumor y que salió fenomenal.

Su telespectadoras echan mucho de menos a la presentadora, por eso es habitual que se pregunten cómo avanza la recuperación de la periodista y cuándo será su regreso. Es por esto, que Joaquín Prat ha querido avanzar que Ana Rosa volverá al programa después del verano.

Gtres

Pero no es solo el público el que extraña a Ana Rosa en la pequeña pantalla. Sus compañeros y amigos también quieren volverla a ver tan activa e implicada como siempre en su trabajo, como lo estaba antes de que el pasado mes de noviembre anunciase que se retiraba para luchar contra el cáncer. Joaquín Prat, Ana Terradillos o Patricia Pardo, no solo mantienen una relación laboral con la presentadora, su relación va más allá del plató de televisión. Y es que, es muy habitual ver a Ana Rosa quedar con sus amigos para comer en algún restaurante de Madrid, como ya lo ha hecho durante estos meses que ha estado de baja.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io