Tras su salida de 'Operación Triunfo', Flavio ha estado volcado en afianzar su carrera en el mundo de la música. El verano pasado consiguió tener un gran éxito con su primer disco y ahora ha reaparecido para presentar 'Si estoy contigo', su nueva canción. El cantante quedó segundo por detrás de Nia, que fue la ganadora de la edición, pero salió del concurso con un contrato para continuar con su carrera musical. Además, durante esta experiencia también logró encontrar el amor en su compañera Samantha, con la que ahora vive en Madrid.

Ahora, hacer un recordar cómo fue su paso por 'Operación Triunfo' y explicar en qué punto está su relación con su chica en su entrevista más sincera, Flavio no ha dudado en desvelarnos algunos de sus secretos mejor guardados. El cantante ha reconocido que no tiene ninguna superstición antes de subir al escenario, y es que ha confesado que es capaz de controlar muy bien los nervios que sufre en ese momento.

El artista, que se convirtió en modelo por un día para nuestra revista, ha desvelado que tiene claro cuál es una de sus mayores virtudes: la calma. "Sé regular ese nivel de estrés o nervios que suelen aparecer", ha reconocido. Una tranquilidad de la que ya hizo gala también durante su paso por 'Operación Triunfo', donde uno de los aspectos que más destacaron de él fue la serenidad con la que afrontaba cada reto, controlando sus nervios a la perfección.

Además, también nos ha contestado a otras preguntas como qué lugar elegiría: Murcia o Madrid. Si quieres saber su respuesta a esta y otras preguntas como de qué forma le gusta más escuchar música, dale click al vídeo y no te pierdas ninguno de los secretos que nos ha desvelado.

