Flavio afianza su carrera en el mundo de la música. A sus 21 años, conocimos a este murciano en 'Operación Triunfo' y tras publicar su primer disco el verano pasado, ahora nos presenta 'Si estoy contigo', su nueva canción. Flavio lleva en el mundo de la música desde que era casi un niño y 'OT 2020' supuso su salto a la fama. El murciano quedó segundo ya que fue Nia la ganadora de la edición pero salió de la Academia con una prometedora carrera musical por delante y enamorado de su compañera Samantha. La pareja continúa feliz y enamorada y viven juntos en Madrid.

Flavio protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' en el que además de hablarnos de su vida, su carrera musical y su chica, se convierte en modelo por un día para las cámaras de DIEZ MINUTOS. El murciano posa con la mejor moda joven de hombre y muestras las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario en esta nueva temporada. ¿Cuál es tu prenda favorita?

El cantante luce pantalón denim de Sfera, 19,99 € COMPRAR; sudadera con cremallera de Calvin Klein, 129,90 € COMPRAR; zapatillas de Bershka, 35,90 € , y collar con perlas de Thomas Sabo, 379 € .

El murciano viste una camisa rosa estampada de Replay, 89 € COMPRAR; pantalón beige de Gaudí, 102,90 € COMPRAR.

chaqueta con logo estampado de Calvin Klein Jeans, 179,90 € COMPRAR , pantalones cargo con logo estampado de Calvin Klein Jeans, 119,90 € COMPRAR , y zapatillas de New Balance, 120 € .

El cantante lleva cazadora denim beige de Guess, 120 € ; camisa estampada de Gaudí, 68,90 € COMPRAR ; vaquero de Levi’s, 115 € ; zapatillas de Gaudí,104,90 € COMPRAR ; anillo de Thomas Sabo, desde 259 € , y gargantilla de plata de la misma firma, 398 € .

Flavio con pantalón de pinzas de Guess, 160 € ; camisa verde caqui de Marciano, 120 € , y zapatillas blancas de New Balance, 120 € .

Cita en... La Masía de José Luis

La producción se realizó en La Masía de José Luis, un auténtico lujo en Madrid. Decorada por Pascua Ortega, cuenta con elegantes y confortables salones para cualquier celebración. Además, tiene un acogedor restaurante de estilo mediterráneo que ofrece una deliciosa carta de temporada.

Mi belleza al descubierto

Soy coqueto… La verdad es que me gusta verme arreglado, sentirme bien. También tengo mi rutina de cremas, aunque a veces se me olvida y mi chica me lo recuerda (risas).

Cuido bastante la alimentación… Sobre todo últimamente, que hago más deporte e intento comer más sano en casa.

Voy al gimnasio… He empezado ahora, quiero ser constante y lo que más me gusta hacer son máquinas.

En mi armario nunca falta… Las camisas, de todo tipo. También tengo muchos vaqueros. Me gusta todo tipo de ropa, no soy reticente a ningún estilo.

Mi plato favorito… Yo creo que la pizza o la pasta. Me encantan.

Redactora: María Larrocha. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de foto: Sara Guillén. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Makeup. Agradecimientos: La Masía de José Luis. Pº de la Puerta del Ángel, 3, 28011 Madrid. 914 798 615. www.joseluis.es/la-masia

