Desde que Rocío Carrasco pusiera en su sitio a gran parte de su familia con su docuserie, las relaciones entre todos han saltado, aún más, por los aires. Incluso Ana María Aldón parece haber intentado acercar posturas con ella, y Rosa Benito, días después, también. Sin embargo, con quien Carrasco no quiere tener nada que ver, ni un contacto y casi ni siquiera respirar el mismo aire que él es con José Ortega Cano. Pero el diestro y la hija de Rocío Jurado han coincidido, en un momento inédito: durante la celebración de la 'Sálvame Fashion Week' la pasada noche.

José acudió al plató como público para apoyar a su mujer, que presentaba su nueva colección con los colaboradores de 'Sálvame' como modelos. Ana María Aldón estaba radiante por poder presentar el fruto de su trabajo, y el diestro se mostró también muy ilusionado por ella, y hasta le llevó un ramo de flores. Sin embargo, y aunque los tres estaban en las mismas instalaciones, hicieron lo posible por no verse las caras ni a la distancia, porque Rocío Carrasco desapareció de entre el público justo antes del desfile de Ana María para prepararse para su salida a desfilar.

Una vez terminado el desfile de Ana, y después de que ella y su marido hicieran mutis por el foro, se celebró otro desfile con propuestas de jóvenes diseñadores españoles, y ahí fue cuando Rocío apareció de nuevo en pantalla, espléndida con un look en tonos rosas y dorados de María de Castro.

La hija de Rocío Jurado se mostró esa misma tarde, antes del desfile, de lo más suelta y feliz en pantalla, con la cara lavada sin maquillaje y haciendo caso omiso de las críticas que sabía que podía recibir: "Yo ya soy otra", se limitó a decir, para dejar patente que hubo un tiempo en su vida en el que las críticas le hacían mucho daño, mientras que a día de hoy por un oído le entrar y por el otro le salen. ¡Bien por ella!

