Este martes 28 de junio ha sido un día muy duro para Carmen Tello. La mujer del torero Curo Romero ha perdido a su madre, María del Carmen Barbadillo, tras años con una salud muy delicada. La celebrity velaba los vientos por su progenitora y siempre ha estado a su lado, sobre todo en estos últimos momentos tan complicados. Con esta pérdida, el día de hoy de convertiría en el más triste para la gran familia numerosa que es el clan Tello Barbadillo. A este duro día se le une otro en el que uno de los hermanos de Carmen perdía la vida.

Carmen siempre ha estado muy unida a sus padres y hermanos. Para ella siempre han sido un modelo de referencia y, curiosamente, también ha sido madre de cuatro hijos, Fernando, Carmen, Miguel y Enrique Solís, fruto de su matrimonio con Miguel Solís, marqués de la Motilla.

Gtres

Carmen Tello también tuvo que pasar por otra gran pérdida: la de su padre. El doctor Enrique Tello falleció a los 91 años y su mujer a los 94. La que fuera íntima amiga de la ya fallecida Duquesa de Alba está completamente devastada con esta dura pérdida pero seguro que está recibiendo el cariño de los suyos, sobre todo de su marido, Curro Romero, con quien tenía planes de boda religiosa.

