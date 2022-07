Natalia Rodríguez recuerda la boda de Chenoa. El pasado 17 de junio, la cantante fue una de las invitadas al enlace, una de las bodas de los famosos más comentadas de los últimos meses, de su buena amiga en Mallorca y, cuando se cumplen 15 días del 'sí, quiero', habla de su experiencia en la inauguración de las nuevas atracciones del parque Warner en Madrid. La cantante reconoce que su felicidad se vio un poco enturbiada por el susto que vivió en el avión a su vuelta a casa desde la isla. "Uy, Dios mío, no se lo deseo a nadie lo que me pasó. Qué miedo. Yo pensaba de ésta no salgo viva pero bueno los pilotos fueron buenos profesionales, despegaron de nuevo y volvieron a aterrizar y estamos vivos" y reconoce que padece miedo a volar. "Ya le tenía miedo porque yo tengo aerofobia, he ido al psicólogo, he hecho un cursillo que hay especial y ya se me estaba quitando. Era la segunda vez que volaba sin tomarme nada para estar relajada... Fue horrible pero ya está", añade recordando el incidente.

En el vídeo de la parte superior, Natalia habla de David Bustamante, también presente en el acto, y de su relación con sus compañeros de 'Operación Triunfo'. Si está por aquí le saludaré porque hace mucho tiempo que no le veo" aseguró y habló de sus compañeros. Si quieres saber cómo se lleva con ellos, ¡dale el play!

Natalia no quiso entrar en polémicas sobre el enlace de Chenoa y no valoró las palabras de Rosa López asegurando que, si ella se casa, si invitaría a su compañera. Además de revelar que tiene una nueva ilusión, "yo estoy feliz y mi corazón está latiendo muy bien, está tranquilo. Voy despacito, estoy conociendo a una persona y lo que tenga que ser, será" asegura, Natalia nos cuenta cómo le gustaría que fuera su boda soñada. ¿Está de acuerdo en la manera en que su buena amiga celebró su 'sí, quiero? En el vídeo de la parte superior, tienes su respuesta.

