Natalia Rodríguez y Gisela Gtres Natalia Rodríguez y Gisela no han podido faltar a esta boda que se ha celebrado en Mallorca. Ambas han llegado radiantes en coche para acompañar a su amiga en este momento tan especial.

Geno y Alejandro Parreño Gtres Una de las grandes sorpresas han sido Geno y Alejandro Parreño, que se encuentran entre los pocos extriunfitos invitados a esta ceremonia a la que han acudido en el coche junto a Natalia y Gisela.

Carlos Latre y Ángel Llacer Gtres Los compañeros de 'Tú cara me suena' de Chenoa también han asistido a este evento. Un momento muy especial, y es que Ángel ya le confesó a su amiga que le gustaría ser el padrino de su boda.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io