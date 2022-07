Rocío Flores ha decidido hacer limpieza de armario poniendo a la venta gran parte de su ropa. Lo cierto es que desde que le conocimos defendiendo a su padre en 'GH VIP' hasta ahora la hija de Antonio David Flores ha experimentado un gran cambio físico, algo que ha provocado que gran parte de sus prendas ya no le queden bien. Por este motivo, al igual que ya han hecho otras 'influencers' como Violeta Mangriñán o Marta López Álamo, ha decidido poner a la venta algunas de sus prendas.

De esta forma, si te gusta el estilo de Rocío Flores, ahora podrás hacerte con algunas de sus prendas favoritas. "Vais a tener acceso a todo mi armario, sobre todo a mis prendas favoritas pero que ya no me las puedo poner por el tema talla, para que algunas de vosotras os las podáis poner", ha anunciado a través de su perfil de 'Instagram' para que así sus seguidores tuviesen la oportunidad de hacerse con alguna de ellas.

Para ello, la hija de Rocío Carrasco ha decidido abrirse un perfil en 'Vinted' en el que podemos encontrar desde vestidos hasta chaquetas, camisetas o faldas. Una de las cosas que más sorprende es que algunas de ellas están sin estrenar y son de marcas como Zara o Asos. De momento, ha decidido comenzar subiendo a esta red un total de diez prendas que oscilan entre los 14 y 20 euros. Sin duda, todo un chollo que ha hecho que en pocos instantes ya estuviese todo prácticamente agotado.

Lo cierto es que la gran bajada de peso que experimentó desde su participación en 'Supervivientes' y la lipoescultura que se ha hecho recientemente han provocado que en poco tiempo gran parte de su ropa no le siente bien. De hecho, entre sus prendas hay una falda que ha reconocido que se compró el año pasado y que no ha llegado a ponerse. "Este me lo compré el año pasado, está con la etiqueta puesta todavía, pero es que me queda grande", ha confesado.

Por tanto, si eres una gran amante del estilo de Rocío Flores, ahora tendrás la oportunidad de hacerte con algunas de sus prendas favoritas por un precio asequible, eso sí hay que estar muy pendiente, y es que en poco tiempo consigue agotarlo todo.

