Rocío Flores no esconde su faja en su regreso a 'El programa de Ana Rosa' tras confesar su decepción con Olga Moreno. Después de que la ex de su padre, Antonio David Flores, rompiera su silencio para hablar del padre de su hija Lola, la colaboradora aseguró que estaba decepcionada con todos por cómo habían llevado la separación. Una semana después, Rocío Flores ha vuelto a su puesto de colaboradora y lo ha hecho con un vestido verde, de escote palabra de honor y abertura a la altura del abdomen, que dejaba al descubierto la faja que utiliza tras la lipoescultura a la que se sometió el pasado 28 de marzo junto a Olga Moreno.

Rocío Flores explicó que durante su recuperación de la lipoescultura estaría unas semanas con faja y sin poder sentarse ya que solo podía estar tumbada o de pie. Por eso, durante sus colaboraciones en el magazine de Telecinco, como la de este jueves 5 de mayo, aparece de pie y, en esta ocasión, su estilismo nos ha permitido ver la faja que utiliza. Llama la atención que, habiéndose sometido a la misma intervención, Olga Moreno pueda disfrutar de la Feria de Abril y Rocío todavía no puede estar sentada mucho tiempo y vaya con faja. Repasamos todos los retoques estéticos de Rocío Flores.

Telecinco

Aunque habían anunciado que Rocío Flores comentaría las últimas polémicas familiares sobre todo las nuevas palabras de Olga Moreno sobre su familia, la mesa de corazón de 'El programa de Ana Rosa' se ha centrado en 'Supervivientes' y la joven ha recordado su paso por el concurso de supervivencia pero ni una palabra sobre su familia, ni siquiera sobre su madre Rocío Carrasco que ha acusado a Olga Moreno de 'robarle' el amor de sus hijos.

Telecinco

La hija de Antonio David Flores ha defendido a Kiko Matamoros, que sufre problemas de salud, acribillado por los bichos. Mientras que Kiko Hernández ha comentado que se siente decepcionado con su compañero, Rocío defiende su concurso. "Depende de cada persona y de la playa que te toque. A mí me decían que hiciéramos pis y que nos pusiéramos la ropa mojada de pis y te dan repelente de mosquitos pero hay gente que la machacan como a Kiko" y desvelaba que ella espera que se quede a pesar de su nominación. "Los primeros 20 días son los peores, yo creo que Kiko todavía puede dar mucho juego", comentó. Rocío Flores también desveló que le está gustando el concurso de Anabel Pantoja y reveló que no entiende a Rubén Sánchez cuando habla con los cámaras porque es una de las cosas que les prohíben hacer en Honduras. Así ha cambiado el estilo de Rocío Flores.

