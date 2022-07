Rocío Carrasco ha revelado cómo fue la última conversación que tuvo con su padre antes de su fallecimiento. Mucho se ha hablado de ese encuentro y hasta ahora conocíamos la versión de Raquel Mosquera, que también estuvo presente ese día. Ahora, la hija del boxeador en la tercera entrega de 'En el nombre de Rocío' da todos los detalles lo que pasó y cómo fueron los momentos previos a esa charla. Padre e hija llevaban un año sin hablarse. "Tras el accidene de coche, a Fidel no lo tratan bien y yo dejo de hablar a mi padre por esa actitud. Eso se solucionó pocos días antes de que muriera. Me llamó a mi casa, me dijo que tenía los regalos de los niños y que quería dárselos. Yo en un primer momento me negué, dije que ya lo llamaría. Luego vino y en esa conversación hablamos lo que teníamos que hablar. Él salió sabiendo lo que tenía que saber y del resto de lo que se ha dicho es mentira", afirma la madre de Rocío Flores.



En ese encuentro también estuvieron presentes Fidel Albiac y Raquel Mosquera. Pedro Carrasco pidió disculpas a Fidel por su actitud y padre e hija acabaron llorando.

Captura TV

"Esa conversación se necesitaba tener, que yo no quería tenerla y haciendo caso a Fidel, la tuve y creo que es de las mejores conversaciones que tuve con mi padre, fue reparadora, sanadora y que sino hubiese ocurrido yo hoy por hoy no me lo hubiese podido perdonar. Hay que ser muy ruín y muy zafio para usar esa conversación y ese momento para decir todo lo contrario y culparme a mí de la muerte de mi padre. No hay que tener moral para hacer eso", afirma Rocío en referencia a lo que contó la peluquera sobre ese encuentro.



De ese encuentro Raquel dijo que Pedro había salido haciendo eses con el coche, para luego desdecirse afirmando que se había dado a entender su marido podría haber bebido y que eso no era posible porque no les habían ofrecido ni agua. A lo que Rocío matiza en el documental: "Ella sabe muy bien lo que él bebe y qué cantidad bebe. Ella lo sabe, perfectamente, porque fue la que se encarga de servírselo".

Y manda un mensaje a la peluquera: "La persona más importante de la vida de ese hombre era yo. Estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido".

Pedro arrepentido de su relación con Raquel



Raquel Mosquera ha hablado en varias ocasiones de Fidel Albiac pero Rocío Carrasco asegura que la peluquera "no conoce a Fidel". "Cuando yo me llevo mal con mi padre, es mi padre el que deja de hablarme a mí. Cuando empiezo con Fidel soy yo la que dejó de hablar a mi padre, no tiene nada que ver. Cuando muere mi padre ella se porta muy mal conmigo, muy zafia. Ella se pone del lado del ser", declara la madre de Rocío Flores.



Su padre nunca le confesó que quería separarse de Raquel Mosquera, pero Rocío asegura que le "consta que tenía problemas con Raquel antes de fallecer. No sé si se arrepintió de haberse casado o de haberla conocido".

